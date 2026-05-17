Di Giannantonio tillbaka som vinnare!

Fabio Di Giannantonio är för första gången sedan 2023 en MotoGP‑vinnare efter att italienaren segrat i ett dramatiskt Kataloniens GP. Pertamina Enduro VR46‑stjärnan klättrade mot slutet av loppet till täten och höll undan för de övriga pallplatstagarna Joan Mir (Honda HRC Castrol) och Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP).

Jorge Martin (Aprilia Racing) och Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) var två stora namn som kraschade i det omstartade 13‑varvsracet. Vi skickar också våra bästa hälsningar till Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) och Johann Zarco (Castrol Honda LCR), som båda råkade ut för otäcka krascher i två separata incidenter som orsakade rödflagg.

INLEDNINGEN – 11 VARV

Innan starten fick Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) problem på gridden och rullades bort för en start i depån, medan hans teamkollega Acosta fick den start han hade hoppats på. #37 ledde från Alex Marquez, men sprintvinnaren blev hårt attackerad resten av första varvet. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) högg direkt, och Martin knuffade sig sedan förbi sin landsman i kurva 7 – och där blev det kontakt. Zarco, som startat starkt, var dessutom nära att krascha tidigt efter ett stort misstag i kurva 10.

Acosta ledde med 0,7 sekunder, men Alex Marquez återhämtade sig och gick till attack mot Fernandez. Men snart blev han själv jagad. Zarco tryckte sig aggressivt förbi Marquez i kurva 5 på varv 3, och direkt efter smet Martin också förbi och petade ner spanjoren till P5.

På nästa varv tog Martin (i kurva 1) och Marquez (i kurva 5) sig tillbaka förbi Zarco, men deras fight gjorde att Acosta och Fernandez drog ut en sekund framåt. På varv 5 tog Fernandez över ledningen efter en klassisk manöver i kurva 1.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), ledaren i mästerskapet inför racet, låg på P8 när han gjorde ett stort misstag i kurva 10 på varv 5. Det tappade honom bakom Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), och duon låg P11 och P12.

Varv 7 såg Acosta försöka ta tillbaka ledningen, men Fernandez svarade direkt. Två varv senare försökte Acosta igen i kurva 1 – och den här gången kunde inte Fernandez svara. Samtidigt närmade sig Alex Marquez snabbt och kastade sig in i kampen om ledningen.

P3 blev P2 för Marquez in i kurva 1 på varv 10, och han såg ut som den starkaste föraren på banan vid det läget.

Då inträffade en enorm incident på varv 12. Acosta fick ett tekniskt fel ut ur kurva 9, vilket gjorde att Alex Marquez inte hann reagera när Acosta tappade kraft. #73 körde rakt in i Acostas bakdel, vilket orsakade en våldsam krasch när fronten av Marquez’ Ducati slogs sönder.

Oundviklig kontakt fick stora mängder delar att spridas över banan, och både Fernandez och Di Giannantonio träffades av skräpet. Marquez’ motorcykel studsade dessutom tillbaka ut i körbanan. Fernandez var tydligt skadad, och Di Giannantonio kraschar i kurva 10 då han inte kunde undvika alla delar. Båda tog sig tillbaka till depån och var startklara igen. Marquez, som bekräftats vara vid medvetande, fördes till sjukhus för vidare kontroller.

Di Giannantonio, Fernandez och Zarco – som också träffats av skräp – var alla redo att starta om.

FÖRSTA OMSTARTEN

Förarna ställde upp igen för ett 13‑varvsrace, med startpositioner baserade på senaste fullbordade varv. Det gav en första startled med Acosta, Fernandez och Martin.

På väg in i kurva 1 tog Acosta starten, men tre förare kraschade direkt: Luca Marini (Honda HRC Castrol), Bagnaia och Zarco. Incidenten ledde till att racet rödflaggades igen. Marini och Pecco kunde gå därifrån, men Zarco hamnade olyckligt med Peccos cykel i gruset. LCR bekräftade att Zarco förts till sjukhus för undersökning av en skada på vänster ben.

ANDRA OMSTARTEN

12 varv, samma startordning som före den andra rödflaggan. Än en gång tog Acosta ledningen, med Martin bakom. Fernandez låg trea men kontakt i kurva 5 skickade både honom och Martin i gruset. Martin låg på marken men kunde fortsätta långt bak – Apriliaförarna var P18 och P19.

Framåt ledde Acosta före Mir och Pecco, med Di Giannantonio på P4. Bezzecchi låg P8, strax bakom Ai Ogura.

På varv 4 tog Di Giannantonio sig förbi Pecco till P3, och topptrion drog snabbt ifrån. Pecco, på medium bakdäck, tappade sedan en placering till Aldeguer på varv 7.

Med fem varv kvar passerade Di Giannantonio Mir för P2 och höll fast. De tre i täten drogs ihop tätare, med Aldeguer och Ogura också i kapp. Snart kunde man lägga en filt över topp fem.

Med tre varv kvar byttes ledningen för första gången. I kurva 10 satte Di Giannantonio en hård attack på Acosta, höll innern in i kurva 12, och passeringen satt. Halvt varv senare hade han dragit ut 0,6 sekunder.

Acosta hade istället fullt upp med Mir, Aldeguer och Ogura – och han kunde inte hålla dem bakom sig. Mir tog P2 i kurva 1 på sista varvet, Aldeguer i kurva 3. Acosta såg ut att tappa även pallen, och i sista kurvan försvann chansen helt: Ogura gick in i honom i en manöver som påminde om Rossi 2009, vilket skickade Acosta i backen.

Di Giannantonio tog sin första seger i VR46‑färger, sin första 25‑poängare sedan Qatar 2023, dessutom medan han körde skadad efter den första incidenten. Mir och Aldeguer tog oväntade pallplatser.

Ogura fick ett tresekundersstraff (motsvarande Long Lap) för kontakten och föll till P9.

Dramat på slutet gjorde att Pecco tog P4, följt av Mir, Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP), Raul Fernandez, Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) och Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP).

P5 gick till Bezzecchi, och efter en tuff helg – plus Martins krasch – kan det visa sig bli ett viktigt resultat i titelracet. Fabio Quartararo, Marini, Binder, bestraffade Ogura och Diogo Moreira (Pro Honda LCR) blev topp tio.

Poängplockare var också Rins, Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3), Miller och Razgatlioglu.

MUGELLO NÄSTA

En dramatisk dag avslutas i Barcelona. En ovälkommen påminnelse, om än inte nödvändig, om att varje förare där ute är en superhjälte.

Vi skickar återigen våra bästa hälsningar till Alex Marquez och Zarco, och tar ett andetag inför Mugello, där Bezzecchi kommer som mästerskapsledare på hemmaplan.

