Foto: Karin Tornblom

Pressmeddelande från Nordic Sport & Event:

GOTLAND GRAND NATIONAL OCH AFTONBLADET SÄNDER 12 TIMMAR LIVE FRÅN ÅRETS TÄVLING!

Gotland Grand National växlar upp sin mediesatsning och ingår ett nytt avtal med Aftonbladet inför 2026. Totalt sänds 12 timmar live från världens största endurotävling, där Aftonbladet når en bred svensk publik samtidigt som tävlingen distribueras internationellt via flera plattformar.

– Det här är ett viktigt steg för att göra tävlingen mer tillgänglig för både deltagare och publik. Med Aftonbladet som partner stärker vi vår räckvidd och kan erbjuda en helt ny nivå av bevakning. För första gången kan anhöriga nu sitta hemma och följa barn, barnbarn och motionärer ute på banan. Det är vi väldigt glada och stolta över, säger Conny Bohlin, vd för Nordic Sport & Event, arrangör av Gotland Grand National.

Satsningen innebär att tävlingarna för första gången livesänds även under fredagen, med fokus på barn, ungdomar och motionärer. Under lördagen följer sändningarna både bredd och elit längs den 25 kilometer långa banan.

Aftonbladet kommer att visa delar av tävlingen nationellt via Aftonbladet Plus, vilket ger evenemanget en stark närvaro på den svenska marknaden. Parallellt möjliggörs internationell distribution för att möta det växande globala intresset för tävlingen.

– Gotland Grand National är ett unikt evenemang med ett starkt engagemang runt om i landet. Vi ser fram emot att vara med och göra tävlingen tillgänglig för ännu fler tittare, säger Magnus Herbertsson, sportchef på Aftonbladet.

Gotland Grand National avgörs den 22–24 oktober 2026 och samlar årligen över 3 000 deltagare från runt 18 nationer varje år. Evenemanget har stor betydelse för det lokala näringslivet och genererar tiotusentals gästnätter på Gotland varje år.

– Vi gör en stor satsning på produktionen och tar ett helhetsgrepp om sändningarna, vilket gör det möjligt att hålla en hög nivå och samtidigt utveckla evenemanget vidare, säger Conny Bohlin.

FAKTA

Gotland Grand National är världens största endurotävling och lockar över 3 000 deltagare från flera nationer varje år.

Deltagare i åldrar från cirka 5 till 75 år

Cirka 25 km lång bana i gotländsk terräng

28 000 gästnätter under tävlingsveckan

Cirka 100 miljoner kronor i omsättning för det lokala näringslivet

Cirka 800 000 kronor till föreningslivet årligen

12 timmar livesändning 2026 (fördelat över två dagar)

Genomförs den 22–24 oktober 2026

Sändningstider – Aftonbladet Plus

Fredag 23/10 17:00–18:00 (presskonferens)

Lördag 24/10 09:00–11:00 (motion 15–49 år)

Lördag 24/10 12:15–16:00 (elit, junior och bredd)

Sändningstider – internationellt/ nationellt (SolidSport m.fl.)

Fredag 23/10 09:00–11:00 nationellt/internationellt (guldhjälm, ungdom, veteran)

Fredag 23/10 13:00–15:00 nationellt/ internationellt (motion, dam, militär m.fl.)

Fredag 23/10 17:00–18:00 internationellt (presskonferens)

Lördag 24/10 09:00–11:00 internationellt

Lördag 24/10 12:15–16:00 internationellt

Lördag 24/10 19:00–20:00 nationellt/ internationellt (prisceremoni)

