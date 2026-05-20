Danske Vilh. Nellemann övertar Honda-importen i Sverige

Äntligen är frågan om vem som ska ta hand om Honda-importen i Sverige löst.

Från och med den 1 juni 2026 tar den danska Honda-importören Vilh. Nellemann Handelsselskab A/S över distributionen av Honda MC, ATV och MX på den svenska marknaden. Den svenska organisationen, under namnet Vilh. Nellemann Svenska AB, får huvudkontor i Göteborg, varifrån försäljningsorganisation, lager, logistik och distribution framöver kommer att drivas, medan ett antal administrativa och strategiska stödfunktioner som IT och marknadsföring hanteras av moderbolaget i Aarhus.

VD:n för Vilh. Nellemann Handelsselskab, Morten Agerbæk, ser många möjligheter i det svenska engagemanget:

– Vi är otroligt glada över denna möjlighet som Honda har gett oss. Den svenska marknaden rymmer en mycket betydande potential och öppnar helt nya möjligheter för både den danska och den svenska marknaden. Nyckeln till framgång ligger, i Sverige liksom i Danmark, i att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med rätt återförsäljare. Det är återförsäljaren som får det att hända – och i det sammanhanget är vi som importör bara en servicefunktion. Huvudfokus ligger därför just nu på att sätta samman rätt återförsäljarlag baserat på förtroende, nära kommunikation och en gemensam plan för framtiden. Vi ser otroligt mycket fram emot detta, säger Agerbæk.

