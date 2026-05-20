Harley‑Davidson drar igång ”Creators Custom Clash” – sex europeiska byggen gör upp i sommar

Sex europeiska kreatörer får fria händer att bygga varsin dröm-Harley tillsammans med lokala auktoriserade H‑D‑handlare. De färdiga byggena visas upp online den 23 juni – och vinnaren koras under European Bike Week i Faaker See i september, efter en kombination av juryröster och publikomröstning.

Harley‑Davidson lanserar tävlingen Creators Custom Clash, en ny europeisk build‑off där sex innehållsskapare från olika länder går head‑to‑head. Varje kreatör paras ihop med en auktoriserad H‑D‑återförsäljare och utgår från en standardmotorcykel som förvandlas till ett unikt custombygge. Målet: att bygga den ultimata Harley‑Davidson – och ta hem segern.

Upplägget kombinerar kreatörens personliga vision med verkstadens tekniska kunnande. Under hela resan delar teamen med sig av idéer, skisser och framsteg i sina egna kanaler, så att fansen kan följa bygget från första tanke till sista bult.

Alla sex motorcyklarna presenteras online den 23 juni, vilket också markerar starten för publikomröstningen. Därefter rullar teamen ut på vägarna i sommar för att visa upp byggena och samla röster. Finalen hålls på European Bike Week i Faaker See, Österrike, 8–13 september. Där samlas alla sex hojar för första gången inför en expertjury. Slutresultatet avgörs av en kombination av juryns poäng och publikens röster online. Vinstpotten? Den segrande kreatören får behålla sin custombyggda Harley‑Davidson.

Customization sitter djupt i Harley‑Davidsons DNA – inga två hojar ska vara likadana. Creators Custom Clash hyllar arvet genom att förena individualitet, berättande och hantverk, och lyfter både kreatörernas idéer och handlarnas kompetens.

Följ tävlingen

Alla steg – från första skiss till slutlig avtäckning – går att följa online.

Rösta på din favorit och läs mer om kreatörerna här: h-dcustomgallery.com

Summering

Tävling: Harley‑Davidson Creators Custom Clash

Deltagare: 6 europeiska kreatörer + lokala auktoriserade H‑D‑handlare

Avtäckning online: 23 juni

Publikomröstning: start 23 juni, pågår under sommaren

Final: European Bike Week, Faaker See (8–13 september)

Bedömning: jury + publikröster online

Huvudpris: Vinnaren behåller sin custombyggda H‑D

