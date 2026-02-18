KTM bryter med Kiska – så påverkas framtidens design

Efter flera decennier tillsammans går KTM och designbyrån Kiska skilda vägar. Under Bajaj-ägandet bygger KTM nu upp en egen designavdelning – men det dröjer flera år innan vi får se hur det nya formspråket påverkar KTM, Husqvarna och GasGas på riktigt.
Under årtionden har de setts som oskiljaktiga: KTM och Kiska. Men de kantiga, orangea formerna har alltid polariserat – och under Bajaj-ledning tar KTM nu nästa steg och bygger upp en egen designavdelning.
Kiska har inte bara varit en extern, traditionell designpartner åt KTM. Byrån har också delvis ingått i samma företagsfamilj genom Pierer Mobility.
I och med att indiska Bajaj-koncernen tagit över KTM har de tidigare täta banden mellan de två österrikiska bolagen nu lösts upp.
Planen är att KTM ska bygga upp ett eget inhouse-designteam. Det hamnar dock inte vid KTMs huvudkontor i Mattighofen, utan i eller runt Salzburg – geografiskt nära Kiska, men ändå med uppdraget att skapa ett nytt formspråk för KTM.
Hur mycket det nya KTM-designspråket kommer att frångå dagens kantiga linjer i orange är ännu oklart. Vissa tendenser till förändring går redan att ana på 2026-års modellprogram, där KTM visar upp sig i svart, vitt och blått – en klart mer varierad färgpalett.
Det karakteristiska KTM-orange, som varit märkesfärg sedan mitten av 1990-talet, förblir tills vidare märkets lysande grundfärg (”lead colour”).
Även det nya ”KTM-ansiktet” med öppet inramade LED-strålkastare – fortfarande formgivet av Kiska-designers – kommer med stor sannolikhet att spridas till fler modeller de kommande åren.
Utvecklingscyklerna för nya modeller och större facelifts sträcker sig – som hos alla fordonstillverkare – över flera år. Dessutom verkar det projektbaserade samarbetet mellan KTM och Kiska ännu inte vara helt avslutat, åtminstone inte i praktiken.
Ett helt nytt KTM-designspråk går därför inte att lansera över en natt. Mer genomgripande ny design lär i bästa fall dyka upp först runt 2028.
Samma logik gäller, i större eller mindre utsträckning, även för systermärkena Husqvarna och GasGas – under förutsättning att båda fortsätter som egna varumärken inom koncernen.