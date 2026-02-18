KTM bryter med Kiska – så påverkas framtidens design

Efter flera decennier tillsammans går KTM och designbyrån Kiska skilda vägar. Under Bajaj-ägandet bygger KTM nu upp en egen designavdelning – men det dröjer flera år innan vi får se hur det nya formspråket påverkar KTM, Husqvarna och GasGas på riktigt.

KTM bryter med Kiska – ny designavdelning byggs upp

Under årtionden har de setts som oskiljaktiga: KTM och Kiska. Men de kantiga, orangea formerna har alltid polariserat – och under Bajaj-ledning tar KTM nu nästa steg och bygger upp en egen designavdelning.

Kiska inte längre ”familj”

Kiska har inte bara varit en extern, traditionell designpartner åt KTM. Byrån har också delvis ingått i samma företagsfamilj genom Pierer Mobility.

I och med att indiska Bajaj-koncernen tagit över KTM har de tidigare täta banden mellan de två österrikiska bolagen nu lösts upp.

KTM satsar på egen designavdelning

Planen är att KTM ska bygga upp ett eget inhouse-designteam. Det hamnar dock inte vid KTMs huvudkontor i Mattighofen, utan i eller runt Salzburg – geografiskt nära Kiska, men ändå med uppdraget att skapa ett nytt formspråk för KTM.

Mindre kanter och mindre orange framöver?

Hur mycket det nya KTM-designspråket kommer att frångå dagens kantiga linjer i orange är ännu oklart. Vissa tendenser till förändring går redan att ana på 2026-års modellprogram, där KTM visar upp sig i svart, vitt och blått – en klart mer varierad färgpalett.

Det nya KTM-ansiktet – fortfarande signerat Kiska

Det karakteristiska KTM-orange, som varit märkesfärg sedan mitten av 1990-talet, förblir tills vidare märkets lysande grundfärg (”lead colour”).

Även det nya ”KTM-ansiktet” med öppet inramade LED-strålkastare – fortfarande formgivet av Kiska-designers – kommer med stor sannolikhet att spridas till fler modeller de kommande åren.

Facelifts tar tid

Utvecklingscyklerna för nya modeller och större facelifts sträcker sig – som hos alla fordons­tillverkare – över flera år. Dessutom verkar det projektbaserade samarbetet mellan KTM och Kiska ännu inte vara helt avslutat, åtminstone inte i praktiken.

När får vi se helt nytt design-DNA för KTM, Husqvarna och GasGas?

Ett helt nytt KTM-designspråk går därför inte att lansera över en natt. Mer genomgripande ny design lär i bästa fall dyka upp först runt 2028.

Samma logik gäller, i större eller mindre utsträckning, även för systermärkena Husqvarna och GasGas – under förutsättning att båda fortsätter som egna varumärken inom koncernen.

Slutsats

KTM och Kiska går skilda vägar efter en lång, omdiskuterad och formstark relation.

Efter att KTM tagits över av indiska Bajaj ingår designbyrån Kiska inte längre i samma företagsfamilj (Pierer). KTM planerar nu en egen, fristående designavdelning.

Men på grund av långa utvecklingscykler för nya modeller och facelifts dröjer det flera år innan vi får se vad ett helt nytt KTM-designspråk faktiskt innebär i produktion.

