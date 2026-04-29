Anpassad service för Ducati Desmo 450 MX

Ducati lanserar serviceintervaller som anpassas efter hur hårt du kör, för Desmo 450 MX

Ducati tar ännu ett steg in i framtiden för offroad-hojar och introducerar nu anpassad service för motocrossmodellen Desmo450 MX. Funktionen bygger på ett nytt algoritmbaserat system utvecklat av Ducati Corse, där underhållsintervaller anpassas efter hur hårt motorn faktiskt används – istället för statiska serviceplaner.

Systemet beräknar ett löpande ”motorstressindex” utifrån körstil, driftdata och underlag. Informationen översätts till en procentsats för motorförslitning, som i sin tur avgör när nästa service behövs. Föraren kan följa allt i realtid via Ducati X‑Link‑appen för iOS och Android.

Vid mer intensiv eller professionell körning sker service tätare, medan hobbyförare kan få längre intervaller – och därmed lägre kostnader. Exempelvis kan en MID‑service (pistongbyte och ventilkontroll) variera mellan 45 och 60 timmar, medan ett fullständigt motorrenoveringsintervall (FULL Service) kan sträcka sig mellan 90 och 120 timmar.

Anpassat underhåll aktiveras genom en kostnadsfri uppdatering av motorstyrningen hos auktoriserade Ducati‑återförsäljare.

Gilla detta: Gilla Laddar in …