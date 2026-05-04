Stabilt läge på Gotland Ring!

Den trista dispyten om äganderätten på Gotland Ring efter konkursen av driftbolaget har nått en form av viloläge. Tingsrätten har avslagit Drivefast Swedens begäran om interimistisk åtgärd. Chat GPT hjälper till: ”En interimistisk åtgärd är en tillfällig lösning eller beslut som gäller under en begränsad tid, tills man kan fatta ett slutgiltigt beslut eller genomföra en permanent lösning”

Detta innebär att banans ägare och skapare via företaget Advantage Group kan genomföra planerade event och aktiviteter under säsongen 2026. Glädjande nyheter för oss entusiaster som vill lägga gammalt groll åt sidan och bara få njuta av en av världens häftigaste racingbanor.



Vårt event, Gotland Ring Bike Week är med andra ord utom fara och kommer genomföras enligt plan den 3-5 juli. Det finns gott om platser kvar men det kan vara hög tid att boka färja och boende om man vill ha lite valmöjligheter.

All info finns här:

Varmt välkomna med er bokning!

