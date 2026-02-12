KTM 790 Duke – ny generation på gång till 2027?

KTM:s mellanklassraket får nytt ansikte och uppdaterad teknik.

Den nya versionen av 790 Duke dök nyligen upp i Kina, där modellen tillverkas av KTM:s samarbetspartner CFMOTO. Nu avslöjar en officiell typgodkännande-registrering de första detaljerna om framtidens 790 Duke.

Ny design: KTM:s nya ”ansikte”

Den största visuella nyheten är fronten – med samma öppna strålkastar-design och centrala LED-projektor som redan sitter på nya 390 Duke. Runtom går en distinkt LED-ram för varselljuset, vilket ger hojen ett mer aggressivt uttryck.

Det nya formspråket väntas bli standard på samtliga nakna KTM-modeller framöver.

Nya bromsar från WP Braking Systems

Precis som på 2026 års 390 Duke kommer även 790 Duke att använda bromsar från det KTM-ägda märket WP Braking Systems.

De ersätter komponenter från Brembo och ByBre, medan Bosch fortsätter leverera ABS – här i den senaste versionen, 9.3MP. Fjädringskomponenterna kommer som tidigare från WP Suspension.

Lättare och uppdaterad bakram

Den nya 790 Duke får även en ny, lättare bakram i aluminium, vilket bidrar till en totalvikt på 185 kilo fulltankad – två kilo mindre än föregångaren.

Baksvingen är också ny och tillverkad i aluminium. Avgassystemet mynnar fortfarande ut högt på höger sida – dock inte synligt på det första läckta fotot.

Samma motor – men starkare i Kina

I den kinesiska typgodkännandetabellen anges effekten till 105 hk (77 kW).

I Europa lär dock 790 Duke även fortsättningsvis erbjudas med 95 hk (70 kW) för att behålla möjligheten till A2-begränsning (48 hk).

Motorn är fortfarande den välkända radtvåan LC8c på 799 kubik, nu i Euro 5+-utförande.

När kommer den – och vad kostar den?

På KTM:s webbsida ligger 2026 års modell fortfarande ute med den äldre ”split-face”-fronten. Det talar för att nya 790 Duke dyker upp först mot slutet av 2026 som årsmodell 2027.

Några stora prisförändringar lär inte ske – idag ligger prislappen på 99.900 kronor.

Sammanfattning

Ny frontdesign i KTM:s senaste stil

WP-bromsar ersätter Brembo

2 kg lättare

Mindre uppdateringar av chassi och bakram

105 hk i Kina, troligen 95 hk i Europa

Trolig lansering: sent 2026 – årsmodell 2027

Gilla detta: Gilla Laddar in …