Oro för batteriet

Batteriet oroar mest – men många MC-förare gör inget åt det

CTEK lyfter i en ny undersökning fram en kanske lite oväntad bov inför säsongsstarten: batteriet. Trots att det är den komponent som oroar flest svenska motorcykelförare, är det samtidigt många som inte gör någonting alls för att förebygga problem.

Enligt undersökningen, genomförd av Norstat på uppdrag av CTEK, uppger hela 40 procent av förarna att de oroar sig för batteriet inför säsongen. Det är fler än de som oroar sig för både motor och däck – komponenter som annars brukar stå i fokus när hojen ska väckas ur vintervilan.

Samtidigt visar siffrorna en tydlig diskrepans mellan oro och agerande. 16 procent av motorcykelförarna gör ingenting alls för att kontrollera eller underhålla batteriet inför säsongsstarten.

– Våren är när vi ser flest batteriproblem, och de allra flesta hade kunnat förebyggas med en enkel kontroll och laddning innan den första körningen, säger Johan Strömer, marknadschef på CTEK.

Underhållsladdning vanligast – men långt ifrån standard

Bland de förare som faktiskt gör något åt batteriet är manuell underhållsladdning under vintern den vanligaste metoden. Däremot är det bara en knapp fjärdedel som använder kontinuerlig uppkopplad laddning – en metod som generellt anses mest skonsam för att bevara batteriets kapacitet över tid.

Det innebär att många fortfarande chansar – trots att moderna motorcyklar ofta har elektronik som drar ström även när hojen står still.

Yngre oroar sig mer – men agerar minst

Undersökningen visar också tydliga skillnader mellan olika grupper. Den svenska motorcykelkåren är i snitt äldre – medianåldern ligger på 61 år – men det är de yngre förarna som både oroar sig mest och gör minst.

Bland yngre förare uppger 45 procent att batteriet är ett bekymmer, samtidigt som 18 procent inte vidtar några åtgärder alls. Även kvinnor är något mer benägna än män att avstå från batteriunderhåll.

Geografin spelar också in. I mellersta och övre Norrland är det hela en fjärdedel av förarna som inte gör någonting med batteriet inför säsongen – trots att konsekvenserna kan bli mer besvärliga i glesbefolkade områden.

Små marginaler – stora konsekvenser

Ett svagt batteri påverkar mer än bara startmotorn. På moderna motorcyklar kan låg spänning även störa funktioner som belysning, tändning och i vissa fall även system som ABS och antispinn.

Det gör batteriet till en av de enklaste – men också mest underskattade – delarna av säsongsförberedelserna.

Så förbereder du batteriet inför säsongen

Ha gärna en batteribooster som backup

Kontrollera vilospänningen – runt 12,7 V indikerar ett fulladdat batteri

Ladda upp batteriet om det ligger under cirka 12,4 V

Undvik att låta batteriet stå urladdat under längre perioder

Tänk på att elektronik kan dra ström även i viloläge

