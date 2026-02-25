Ducati DesertX 2026 – ännu mer redo för seriöst äventyr

Ducati lanserar nu andra generationen DesertX – en modell utvecklad direkt utifrån erfarenheter i tävlingar som Erzbergrodeo, Transanatolia och NORRA 1000. Resultatet är en modernare, starkare och ännu mer terrängfokuserad äventyrshoj.

Ny V2‑motor – starkare och snabbare respons

Den helt nya 890 cm³ V2‑motorn med variabel ventilstyrning levererar 110 hk och 92 Nm. Responsen är snabbare och registret bredare än tidigare. De fyra första växlarna är kortare för bättre kontroll i svår terräng, medan sexan är längre för lägre varvtal i hög fart. Serviceintervallen fortsätter vara klassledande med 45 000 km till ventilkontroll.

Monocoque‑ram och uppdaterad fjädring

DesertX får en ny monocoque‑ram där motorn är bärande del. Kayaba‑gaffeln har separata justeringar och bättre följsamhet, och den progressiva baklänken ger både komfort och kontroll. Brembo M4.32‑ok, 21/18‑hjul och Pirelli Scorpion Rally Street är standard.

Förbättrad ergonomi och smartare tankdesign

Den nya 18‑liters polymertanken är slankare och placerar bränslet lägre, vilket förbättrar balansen. Fotpinnarna har flyttats bakåt och styre/sadel framåt för en mer aktiv körställning, särskilt stående. Den högre framskärmen och greppvänliga sidopanelerna underlättar offroadkörning.

Avancerad elektronik för terräng

6‑axlig IMU styr Cornering ABS, Traction Control, Wheelie Control och Engine Brake Control – alla med flera nivåer. Sex körlägen erbjuds: Sport, Touring, Urban, Wet samt Enduro och Rally. Den nya 5″ TFT‑displayen har tre visningslägen inklusive en Rally‑vy med tripmaster.

Modern och avskalad design

Fronten är 20 mm lägre för ett mer dynamiskt uttryck. Tanken och kåporna är smalare och luftkanaler förbättrar värmekomforten. Bakdelen är avskalad och anpassad för extratank, väskor eller annat äventyrsutrustning.

Tillbehör för resa och hård körning

Ducati erbjuder bland annat:

– 8‑liters extratank

– Radiatorskydd och crash bars

– Större vindruta och förstärkta handskydd

– Aluminiumväskor eller Mosko Moto mjukväskor

– Ducati Multimedia System och Turn‑by‑Turn‑navigation

– Termignoni titan/kolfiber-ljuddämpare

Förväntat svenskt pris

Även om Ducati ännu inte offentliggjort svenska priser, pekar prissättningen i Storbritannien och tidigare svenska Ducati‑modeller på ett rimligt svenskt riktpris runt:

ca 224 900 kr

Lansering

DesertX 2026 når svenska och europeiska återförsäljare i april. USA lanseras i maj och Australien/Japan i juni. En 35 kW‑version för A2‑förare kommer också finnas.

