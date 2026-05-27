ZXMOTO – nytt mc-märke i Sverige

PRESSMEDDELANDE, Köpenhamn, 27 maj 2026

C. Reinhardt blir officiell distributör för ZXMOTO

ZXMOTO – det extrema varumärket gör entré i Danmark, Sverige, Nederländerna, Belgien och Luxemburg

C. Reinhardt kan stolt meddela att ZXMOTO nu ingår i företagets varumärkesportfölj. Därmed stärks positionen ytterligare som officiell distributör för SUZUKI i Danmark samt VOGE motorcyklar och LONCIN ATV i Danmark, Sverige och Benelux-regionen.

Från och med juni 2026 blir C. Reinhardt officiell distributör för ZXMOTO i Danmark, Sverige och Benelux – och tar därmed ett av världens mest uppmärksammade och extrema motorcykelvarumärken till regionen.

Med rötter i racing

ZXMOTO är inte bara ännu ett motorcykelmärke – det är ett statement. Med rötter i racing och kompromisslös prestanda positionerar sig ZXMOTO som det extrema alternativet i den kinesiska motorcykelindustrin. “Think less conventional, more disruptive”.

ZXMOTO vänder sig till en yngre, gränssökande målgrupp som kräver djärv design, racing-DNA och en attityd som utmanar etablerade varumärken.

Modellprogrammet omfattar både onroad- och offroadsegmenten och erbjuder ett kompromisslöst utbud för förare som vägrar nöja sig med det vanliga.

Bygger på en solid grund

ZXMOTOs inträde på marknaden bygger på den solida infrastruktur som redan har etablerats av C. Reinhardt. Företaget kommer att dra nytta av sitt växande återförsäljarnätverk och välja ut specialiståterförsäljare vars profil matchar ZXMOTO:s varumärkesidentitet. Återförsäljarnätverken för onroad och offroad kommer att utvecklas separat för att säkerställa fullt fokus och professionell representation på varje nivå.

För att bevara exklusiviteten är målsättningen att skapa ett tajt, högkvalitativt nätverk av återförsäljare som verkligen tror på varumärket.

”ZXMOTO är ett varumärke med en genuin bakgrundshistoria, och den historien passar perfekt för de förare vi vill nå. Vi har byggt upp vår infrastruktur noggrant över fem marknader, och vi anser att tiden nu är rätt att introducera ett varumärke som vågar vara annorlunda. Våra återförsäljare och slutkunder förtjänar något som ruckar på status quo – och ZXMOTO levererar precis det.”

– Jens Stillenmunkes, Commercial Director, C. Reinhardt

En strukturerad lansering på fem marknader

Lanseringen av ZXMOTO på de fem marknaderna sker i tre faser:

Fas 1 (juni–augusti 2026): Officiellt pressmeddelande och varumärkesintroduktion. Distributionsavtal, marknadsplaner och första beställningsmaterial färdigställs. Presentationer för utvalda återförsäljare. Lansering av lokala ZXMOTO-webbplatser.

Fas 2 (september–november 2026): Demomodeller presenteras för nyckelåterförsäljare. Första presskörningarna planeras och genomförs av lokala Country Managers. Upp till 90 % av återförsäljarnätverket ska vara etablerat senast 1 december.

Fas 3 (december 2026–februari 2027): Närvaro på stora motorcykelmässor, bland annat MC Show i Danmark, MC Mässan i Sverige, Brussels Autosalon i Belgien och MOTORbeurs Utrecht i Nederländerna. De första motorcyklarna levereras till återförsäljare och nätverket är fullt operativt.

ZXMOTO – prestandafokuserade motorcyklar med stark profil

ZXMOTO grundades av Zhang Xue, tidigare medgrundare av KOVE. Zhang kunde inte ställa sig bakom KOVEs mer mainstream-inriktade filosofi och valde därför att starta sin egen verksamhet för att bygga motorcyklar på det sätt han själv ville. Resultatet blev ZXMOTO – ett varumärke skapat för att producera extremt prestandafokuserade motorcyklar med stark profil, exakt såsom Zhang Xue själv hade tänkt sig.

Denna ambition märks redan tydligt på banan. Fabriksteamet Evan Bros Racing, med franske föraren Valentin Debise på ZXMOTO 820RR-RS, har redan säkrat fem segrar på tio race i WorldSSP. Detta i direkt konkurrens med fabrikat som Triumph, Yamaha, Ducati, Kawasaki, Honda, QJ Motor och MV Agusta. En tydlig markering från Debise som understryker ZXMOTO:s ambition att utmana de etablerade.

Varumärket står för högpresterande ingenjörskonst, aggressiv design och en kompromisslös körupplevelse – både onroad och offroad. ZXMOTO är utvecklat för förare som vill sticka ut och kräver en maskin som matchar deras ambitioner.

Om C. Reinhardt

C. Reinhardt grundades i Danmark 1926 och är idag ett familjeföretag i tredje generationen med ett sekel av erfarenhet inom motorcykelbranschen. Företaget är en av världens äldsta privata SUZUKI-distributörer – en relation som har format en djup förståelse för vad som krävs för att professionella, etablerade motorcykelverksamheter framgångsrikt ska kunna ta sig an ett nytt varumärke.

Den erfarenheten är långt ifrån teoretisk. C. Reinhardt vet exakt vilka frågor återförsäljare ställer, vilka risker de väger in och vilket stöd som krävs för att de ska kunna satsa fullt ut på ett nytt märke.

När ZXMOTO-återförsäljare ansluter sig får de just den nivån av partnerskap – byggd på decennier av beprövad erfarenhet. C. Reinhardt är känt för sitt professionella återförsäljarstöd, sin starka marknadsföring och sitt långsiktiga varumärkesbyggande.

Webb: www.zxmoto.dk / https://global.zxmoto.com/

