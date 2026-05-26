Gotland Ring Bike Week, välbokat trots turbulens i bolaget!

Det är med glädje vi pratar med Gotland Ring, vandrarhemmet Grannen och restaurangen Gotlandsvåfflan. Årets Gotland Ring Bike Week är lika välbokat som förra året, trots turbulensen inom bolaget. Det tyder på trogna kunder och genuina motorcyklister som sätter körglädje och sammanhållning framför trilskande affärsrelationer.

Som läget ser ut nu är vandrarhemmets 80 rum närapå fullbokade, endast ströplatser finns kvar. Så vill ni vara säkra på att få tak över huvudet är det dags att boka ert boende, NU !! Platser på banan och på färjorna finns det gott om. Ni finner all info ni behöver på denna sida Gotland Ring Bike Week 2026

