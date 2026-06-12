Brembo inför nya Hyction‑bromsskivor i WorldSBK 2027

Brembos nya carboceramiska Hyction‑bromsskiva gör entré i WorldSBK 2027 – ett teknikskifte som kan bana väg för framtidens gathojars bromsar.

Brembos nya Hyction‑bromsskiva i carboceramisk konstruktion tillsammans med monobloc‑ok – utvecklat för extrem värmetålighet, jämnare bromskänsla och hård körning varv efter varv i WorldSBK.

Från och med säsongen 2027 ersätter Brembo de stålsikivor som används i WorldSBK med nya carboceramiska Hyction‑skivor. Samtidigt blir Brembo exklusiv leverantör av bromssystem till hela startfältet – ett teknikskifte som kan få stor betydelse även för framtidens gatmotorcyklar.

Brembo tar nästa steg i utvecklingen av racingbromsar och introducerar sin nya carboceramiska bromsskiva Hyction i Motul FIM Superbike World Championship från och med 2027. Därmed lämnar mästerskapet de klassiska stålskivorna bakom sig till förmån för en lösning som ska ge jämnare prestanda, bättre kontroll och längre livslängd.

Hyction är Brembos första carboceramiska skiva i ett produktionsbaserat VM som WorldSBK. Namnet kommer av kombinationen “hyper” och “action” och markerar en tydlig ambitionsnivå: mer konsekvent bromsverkan, högre precision och stabilare känsla genom hela inbromsningen, oavsett förhållanden.

I och med införandet av Hyction blir Brembo även ensam leverantör av bromssystem i mästerskapet. Tanken är att skapa en gemensam teknisk nivå, hålla kostnaderna under kontroll och samtidigt sätta större fokus på förarnas skicklighet – utan att bromstekniken blir ett vapen i sig mellan tillverkarna.

Enligt Brembo innebär materialbytet flera konkreta fördelar jämfört med stålsikivorna som används till och med 2026:

mer konsekvent bromsverkan under hela inbromsningen

bättre modulation och mer exakt kontroll

längre livslängd och mindre slitage

stabilare och mer förutsägbar funktion i olika förhållanden

Resultatet ska bli effektivare och säkrare bromsning, vilket i teorin gör det möjligt för förarna att köra ännu mer på gränsen med bibehållen kontroll.

Brembo ser WorldSBK som ett viktigt laboratorium för ny teknik, där produktionsnära motorcyklar pressas till det yttersta av några av världens snabbaste förare. Erfarenheterna från banan ska i förlängningen bana väg för nästa generations bromssystem på vanliga gatmotorcyklar.

Med Hyction och enhetlig bromsleverantör från 2027 tar både Brembo och WorldSBK därmed ett strategiskt steg mot ett nytt tekniskt kapitel för mästerskapet – och lägger samtidigt grunden för framtida utveckling av motorcykelbromsar även utanför banan.

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