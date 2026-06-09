Ducati lanserar Desmo450 EDS

Pressrelease från Ducati, den 9 juni 2026
Ducati tar klivet in i den renodlade endurovärlden och presenterar Desmo450 EDS, märkets första moderna enduromodell. En hoj utvecklad för att möta de hårda krav som ställs på dagens endurobanor – med fokus på passion, teknik och tävling.
Med Desmo450 EDS flyttar Ducati sin racingfilosofi från bana och motocross till skogar, stigar och gamla leder där endurosporten en gång föddes. Disciplinen kräver uthållighet, kontroll och mångsidighet – och Ducati menar att svaret är en hoj konstruerad från grunden just för detta användningsområde.
Desmo450 EDS markerar starten på ett nytt kapitel för Ducati. Efter att ha etablerat sig inom offroad med motocrossmodellen Desmo450 MX tar man nu steget vidare med en tävlingsinriktad enduromaskin för förare som vill köra allt från tekniska specialprov till långa transportsträckor.
Modellen är framtagen med tydligt fokus på:
(Detaljerade tekniska specifikationer, svensk prisbild och leveransstart för den svenska marknaden är ännu inte offentliggjorda vid pressmeddelandets publicering.)
Enduro ställer andra krav än ren motocross: underlaget skiftar snabbt, farten varierar och föraren måste kunna hantera allt från steniga backar till leriga partier och snabba grussträckor. Ducati beskriver Desmo450 EDS som en hoj framtagen för att:
Ducati Desmo450 EDS riktar sig i första hand till sportiga enduroförare som söker en premiumhoj med tydlig tävlings-DNA. Modellen passar förare som:
Desmo450 EDS förväntas komma ut på marknaden som modellår 2027. Rek ca pris Sverige = 131.500 kr