Ducati lanserar Desmo450 EDS – första riktiga enduron från Borgo Panigale

Pressrelease från Ducati, den 9 juni 2026

Ducati tar klivet in i den renodlade endurovärlden och presenterar Desmo450 EDS, märkets första moderna enduromodell. En hoj utvecklad för att möta de hårda krav som ställs på dagens endurobanor – med fokus på passion, teknik och tävling.

Med Desmo450 EDS flyttar Ducati sin racingfilosofi från bana och motocross till skogar, stigar och gamla leder där endurosporten en gång föddes. Disciplinen kräver uthållighet, kontroll och mångsidighet – och Ducati menar att svaret är en hoj konstruerad från grunden just för detta användningsområde.

Första enduron i Ducatis moderna modellprogram

Desmo450 EDS markerar starten på ett nytt kapitel för Ducati. Efter att ha etablerat sig inom offroad med motocrossmodellen Desmo450 MX tar man nu steget vidare med en tävlingsinriktad enduromaskin för förare som vill köra allt från tekniska specialprov till långa transportsträckor.

Modellen är framtagen med tydligt fokus på:

Konkurrenskraftig prestanda inom endurosegmentet

inom endurosegmentet Avancerad teknik hämtad från Ducatis erfarenhet inom racing

hämtad från Ducatis erfarenhet inom racing Körbarhet och kontroll i varierande och oförutsägbara underlag

(Detaljerade tekniska specifikationer, svensk prisbild och leveransstart för den svenska marknaden är ännu inte offentliggjorda vid pressmeddelandets publicering.)

Byggd för tuffa förhållanden

Enduro ställer andra krav än ren motocross: underlaget skiftar snabbt, farten varierar och föraren måste kunna hantera allt från steniga backar till leriga partier och snabba grussträckor. Ducati beskriver Desmo450 EDS som en hoj framtagen för att:

Leverera stabilitet och grepp när underlaget ändras meter för meter

när underlaget ändras meter för meter Ge föraren självförtroende genom en balanserad viktfördelning och förutsägbar chassigeometri

genom en balanserad viktfördelning och förutsägbar chassigeometri Klara långa, krävande dagar med fokus på ergonomi och uthållighet

Positionering och målgrupp

Ducati Desmo450 EDS riktar sig i första hand till sportiga enduroförare som söker en premiumhoj med tydlig tävlings-DNA. Modellen passar förare som:

Kört enduro eller cross tidigare och vill ta nästa steg upp i prestanda

Värdesätter teknik och komponentkvalitet på hög nivå

Vill ha en enduro som är utvecklad med tydligt tävlingsfokus, men som också fungerar för ambitiös hobbykörning

Tillgänglighet

Desmo450 EDS förväntas komma ut på marknaden som modellår 2027. Rek ca pris Sverige = 131.500 kr

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