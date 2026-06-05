Gotland Ring Bike Week ´26 går mot deltagarrekord!

Med en månad kvar är det glädjande att årets upplaga av Gotland Ring Bike Week kommer att slå förra årets deltagarrekord med hästlängder. Detta trots all turbulens kring ägarförhållandena kring den magiskt fina banan på norra Gotland. När vi räknar samman alla anmälda hamnar vi, i dagsläget, på runt 80 personer. Läggere vi sedan till press, föråkara och instruktörer kan vi nog räkna samman 100 personer på plats. KUL!! Och en garantistämpel på att motorcyklister är seriösa och trofasta och litar på oss på Bike och grundarna till Gotland Ring, där samarbetet sträcker sig snart 10 år bakåt i tiden.

Men banan är stor och vi håller anmälan öppen ända in i kaklet. Så, är du fortfarande obokad mellan den 3-5 juli, in och anmäl dig här Anmälan GR Bike Week ´26

All info om evenemanget

Gotland Ring Bike Week på Facebook

Gilla detta: Gilla Laddar in …