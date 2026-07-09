Publikrekord under World Ducati Week

Ducati slog publikrekord under jubileumsupplagan av World Ducati Week



Ducati firade 100 år med publikrekord på World Ducati Week 2026. Jubileumsupplagan på Misano World Circuit lockade 118 036 besökare från 94 länder och blev därmed den största upplagan hittills.



För hojpubliken var det framför allt kombinationen av racing, nya modeller och stark Ducati-närvaro som stod i centrum. På banan kördes Lenovo Race of Champions, där förare från MotoGP, WorldSBK, WorldSSP och nationella mästerskap samlades på samma startgridd. Nicolò Bulega tog segern före Alberto Surra och Lorenzo Baldassarri.



Ducati använde också helgen för att visa upp både arv och framtid. Mest uppmärksamhet fick Desmo450 SM, märkets första supermotard, medan specialmodeller som Superleggera V4 Centenario och 100 Collection markerade jubileumsåret med tydlig premiumprofil.



Även den traditionsenliga paraden blev ett av helgens starkaste inslag. En 18 kilometer lång kortege med Ducati-motorcyklar rullade från Misano till Riccione, samtidigt som området kring banan fylldes av provkörningar, körpass, stuntshow och möten med både fabriksförare och klassiska Ducati-namn.



World Ducati Week är i första hand en publikfest, men årets upplaga visade också hur Ducati använder arrangemanget som scen för både racingverksamheten och kommande gatmodeller. Ur ett Bike-perspektiv var det därför mer än bara ett jubileum – det blev också en tydlig markering av var Ducati står just nu.

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