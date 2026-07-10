Bridgestone dominerade i Suzuka 8 Hours

Pressrelease från Bridgestone:



Regn och växlande banförhållanden kräver yttersta precision under Suzuka 8 Hours.

Teamen som stöds av Bridgestone tog de 13 bästa platserna i den totala ställningen vid 2026 års Suzuka 8-timmarslopp.

Bridgestone dominerade – topp 13 på Suzuka 8 Hours

Bridgestone fortsätter att äga Suzuka 8 Hours. I årets regnpräglade upplaga av den japanska klassikern slutade samtliga topp 13-team på Bridgestone-däck, med Honda HRC som segrare för femte året i rad.

Honda HRC-trion Takumi Takahashi, Jonathan Rea och Somkiat Chantra vann efter 188 varv, i ett lopp som avslutades bakom safety car när regnet tilltog mot slutet. För Takahashi innebar det en historisk åttonde Suzuka-seger och femte raka.

Bakom Honda tog Yamaha Factory Racing Team andraplatsen med Katsuyuki Nakasuga, Jack Miller och Andrea Locatelli, medan BMW Motorrad World Endurance Team blev trea. Därmed säkrade BMW både sin första Suzuka-pall och den första pallplatsen någonsin för en europeisk tillverkare i tävlingens historia.

Flera andra Bridgestone-stödda team levererade starka insatser i de svåra förhållandena. YART Yamaha Official EWC Team slutade fyra, medan AutoRace Ube Racing Team imponerade med ledningstid, raceets snabbaste varv och till slut en femteplats – trots ett stop-and-go-straff. Klassiska Yoshimura SERT Motul fick nöja sig med sjätteplats efter en straff för felaktig tankning.

Årets Suzuka 8 Hours blev därmed ännu ett kvitto på Bridgestones grepp om långloppet – både bokstavligt och bildligt – med fullt Bridgestone-fält i resultatlistans topp innan EWC-säsongen nu går in i sin avgörande fas.

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