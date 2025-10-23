Wunderlich vindavvisande väskor

Pressrelease om nyhet från Wunderlich:

Finurlig och smart förvaring för BMW R 1300 GS Adventure.

Wunderlich nya små väskor utnyttjar utrymmet som skapas av vindavvisarna på ett smart sätt. Smarta funktioner inkluderar enkel åtkomst, generös storlek, kardborreband för snabb fastsättning och greppvänliga dragkedjor. De är också vattenavvisande och dammtäta.

De vindavvisande väskorna är specialtillverkade för att passa perfekt och alltid vara lättillgängliga längs vägen.

Wunderlich har tillverkat de funktionella väskorna i detta set för att passa vindavvisarna på kåpan perfekt, vilket utnyttjar det tillgängliga utrymmet optimalt. BMW-specialisterna lade stor vikt vid god tillgänglighet så att det skyddade innehållet när som helst lätt kan nås från sadeln. Fordonsdokument och plånböcker kan förvaras säkert i dem. Starka kardborreband och en LOXX snabbfäste gör att väskorna kan fästas och tas bort snabbt och säkert. De sitter säkert och utan att fladdra när du cyklar. Konstruktionen i flera lager säkerställer skydd och dimensionsstabilitet – även när den är tom. De dolda dragkedjorna med greppvänliga dragare är vattenavvisande och dammtäta. CORDURA-tyget® är extremt nötningsbeständigt, UV-stabilt, vattenavvisande och belagt på insidan. Typiskt för Wunderlich är det blå innerfodret, som ger den nödvändiga kontrasten för att enkelt hitta små föremål när du är på språng. Med Wunderlich varumärkeslogotyp.

Priset väskorna är ca 1.250 kr

Mer info på www.wunderlich.de/en

Wunderlich i Sverige säljs av bland andra TouringSpecialisten

