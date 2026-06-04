Inga mirakelbatterier ändå?

Rabalder kring Verge: Har siffrorna överdrivits med flit?

Det lät för bra för att vara sant – och det var det nog också: den finska elhojstillverkaren Verge lovade upp till 60 mils räckvidd på bara tio minuters laddning. Detta i deras nya nya solid state-batteriförsedda motorcykel TS Pro. Men nu verkar en åklagare i Finland ha börjat utreda vad han menar är ”vilseledande uttalanden”, troligen för att locka till sig investerare. En före detta chef på ett av företagen som varit med och tillverkat ”mirakelbatterierna” berättade för en finsk tidning att batterierna inte alls har de fantastiska egenskaper som Verge påstår. Mannen visade även upp mejl som tydligen styrker hans påståenden. Våra förfrågningar om att provköra en Verge besvarades först undvikande, och till slut inte alls.

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