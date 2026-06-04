Från familjeföretag till modern motorhub – Ljunggrens Motor växlar upp

I motorvärlden finns det handlare som säljer motorcyklar, och så finns det handlare som blir en del av den lokala motorcykelkulturen. Ljunggrens Motor i Karlskoga tillhör utan tvekan den senare kategorin.

Historien sträcker sig tillbaka till början av 1990-talet då verksamheten startades av familjen Ljunggren med pappa Christer i spetsen. Sedan dess har företaget vuxit från en klassisk lokal MC-butik till en etablerad aktör med stark förankring inom framför allt enduro/motocross och numer även äventyrs- och landsvägsmotorcyklar. Med över tre decennier i branschen har generationer av förare hunnit köpa sina första, andra och ibland tionde motorcyklel här. Numer drivs företaget av sonen Joakim, vår flerfaldige enduroVM-medaljör. Ett flertal av Jockes gamla racehojar finns för beskådan uppe på ”loftet” där även några av pappa Christers gamla racers står och ruvar.

Men det är inte historien som är mest intressant just nu. Det är framtiden.

Den som besökt Ljunggrens Motor under det senaste året har sannolikt lagt märke till att anläggningen genomgått en rejäl förvandling. Om- och utbyggnaden har gett företaget betydligt bättre förutsättningar att möta dagens motorcykelmarknad, där kunderna förväntar sig mer än bara en plats att hämta nycklarna till sin nya hoj.

Resultatet är ljusare och mer ändamålsenliga lokaler med bättre exponering av motorcyklar, tillbehör och utrustning. Servicedelen har samtidigt fått bättre arbetsytor, något som lär uppskattas både av personalen och de kunder som vill få sina maskiner snabbt tillbaka ut på grusvägar, skogsstigar eller landsvägar. Mekanikern Patrik visar stolt upp verkstaden, där alla slags arbeten kan utföras och med en riktigt bra fjädringsavdelning. Utbyggnaden markerar också en tydlig satsning på framtiden i en tid då många mindre handlare kämpar med ökade kostnader och förändrade köpbeteenden.

I dag är Ljunggrens Motor återförsäljare för KTM, GASGAS, Kawasaki och elhojsuppstickaren Stark Future, en kombination som placerar Karlskogaföretaget mitt i utvecklingen av den moderna offroadmarknaden och med en stark ambition att även bli en attraktiv spelare på landsvägsbiten. Sortimentet kompletteras av serviceverksamhet, reservdelar, tillbehör och fjädringsarbeten – sådant som gör att kunderna ofta stannar kvar långt efter att själva motorcykelköpet är avklarat.

Det finns också något uppfriskande i att satsningen sker just i Karlskoga. Med Gelleråsen runt hörnet och en stark motorsporttradition i regionen känns det nästan självklart att en motorcykelhandlare vågar investera när många andra väljer att avvakta.

För den som ännu inte gjort ett besök kan det vara läge att svänga förbi nästa gång färden går genom Värmland eller Örebro län. Risken är visserligen överhängande att man kommer därifrån med nya idéer, ett par tillbehör man inte visste att man behövde – och möjligen en motorcykel också.

Mer information finns på Ljunggrens Motor

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