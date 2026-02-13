Voge DS 800 X Rally – Ny offroadhoj till 2026

Med nya Voge DS 800 X Rally lanserar BMW-partnern Loncin en fullt terrängduglig offroadtourer – till ett pris som borde få konkurrenterna att höja på ögonbrynen. Den kinesiska tillverkaren positionerar modellen som ett starkt alternativ till de etablerade europeiska äventyrshojarna, och adderar dessutom en omfattande standardutrustning.
Voge är Loncin-koncernens eget varumärke – samma företag som sedan länge samarbetar med BMW Motorrad i produktionen av bland annat radtwin-motorerna i F 850/900 GS-serien.
Den tidigare modellen Voge DS 900 X delar mycket teknik med BMW:s GS-modeller men är betydligt billigare.
Nu tar Voge det hela ett steg längre: den helt nya DS 800 X Rally kliver in på marknaden med ett nyutvecklat motorpaket och ett ännu lägre pris.
Voge DS 800 X Rally är planerad för lansering redan nu i februari 2026, med ett listpris på 109 995 kr, vilket prismässigt placerar modellen rejält under motsvarande BMW GS.
Drtivkällan är en helt ny Loncin-radtwin på 798 kubik – vattenkyld, DOHC och med 8 ventiler.
Motorn har 84 mm borrning och 72 mm slag, 270 graders tändningsintervall och levererar 95 hk vid 9 000 varv samt 81 Nm vid 6 500 varv.
Toppfarten anges till 210 km/h.
Växellådan är sexväxlad, men till skillnad från DS 900 X saknar 800:an quickshifter. Däremot finns ställbar antispinn (TCS).
Rallyversionen skiljer sig från lillebror genom ett mer terränganpassat chassi.
Kayaba (KYB) står för både den inverterade framgaffeln och stötdämparen bak, båda fullt justerbara – inklusive handratt för fjäderförspänning bak.
Även styrdämparen går att justera, och fjädringsvägen ligger på cirka 200 mm.
Sadelhöjden anges till 860 mm – typiskt för en seriös offroadhoj.
Hjulen består av slanglösa kryss-ekrar i dimensionerna 21 tum fram och 18 tum bak, skodda med Pirelli Scorpion Rally STR (90/90–21, 150/70–18).
Bromsarna kommer från Nissin, med dubbla skivor fram, enkel bak och urkopplingsbart ABS-system.
Trots det attraktiva priset kommer DS 800 X Rally välutrustad redan som standard:
Kort sagt – den här hojen är redo för långtur direkt ur kartong.
Med full tank väger DS 800 X Rally 227 kg, inklusive sitt stora 24-liters bränsletank.
Tillverkaren anger en förbrukning på 0,52 liter per mil, vilket ger en imponerande räckvidd på cirka 46 mil.
Färgvalen blir svart eller vit/blå, båda till samma pris: 109 995 kr.
Loncin tar ett rejält steg ut ur BMW:s skugga.
Voge DS 800 X Rally är en helt nyutvecklad offroadhoj med
Till ett pris på 109 995 kr framstår den som ett mycket attraktivt erbjudande inför säsongen 2026 – och ett prispressat alternativ för alla som annars sneglat på BMW:s GS.
|Motor
|Vattenkyld radtwin, 798 kubik, DOHC, 8 ventiler
|Effekt
|95 hk vid 9 000/min
|Vridmoment
|81 Nm vid 6 500/min
|Växellåda
|6 växlar, TCS, ej quickshifter
|Chassi
|Stålram, Kayaba (KYB) fullt justerbar gaffel och stötdämpare
|Fjädringsväg
|ca 200 mm fram/bak
|Hjul
|21″ fram / 18″ bak, slanglösa ekerfälgar
|Däck
|Pirelli Scorpion Rally STR 90/90–21, 150/70–18
|Bromsar
|Nissin, dubbla skivor fram, enkel bak, ABS (urkopplingsbart)
|Vikt
|227 kg (färdig att köra)
|Tankvolym
|24 liter
|Sadelhöjd
|ca 860 mm
|Förbrukning
|5,2 l/100 km
|Räckvidd
|ca 460 km
|Färger
|Svart eller vit/blå
|Pris
|109 995 kr
|Tillgänglig
|Från februari 2026