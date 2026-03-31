Verksamheten säkrad på Gotland Ring!

Det har varit många turer kring verksamheten på Gotland Ring efter konkursen av driftsbolaget och köpet av konkursboet. Nu ikväll meddelar de ursprungliga ägarna och skaparna av banan att verksamheten är säkrad och det bjuds på ”open track days” redan till Påsk 🐣

Vårt event Gotland Ring Bike Week kommer således att bli av som vi planerat. Anmäl er enligt länken, boka färja och boende nu för att säkra er plats!

Gotland Ring skriver följande på sin Facebook:

VERKSAMHETEN ÅTER IGÅNG

Vi kan nu bekräfta att samtliga hinder på området har avlägsnats och att verksamheten på Gotland Ring är återställd.

👉 Banan är öppen enligt plan

👉 Förberedelser inför diverse events fortsätter

👉 Open trackdays genomförs som planerat

Vi planerar att hålla öppet under påskhelgen (lördag & söndag) och ser fram emot att välkomna er tillbaka till banan.

Vi är medvetna om att det har förekommit osäkerhet kring området. Den situationen hanteras lagenligt och påverkar inte vår ambition att leverera säkra och professionella körningar.

Tack för ert tålamod och ert fortsatta förtroende – vi ses på banan! 🏁

Anmäl dig via WhatsAppp-gruppen: GR Racing & Sporting Club/Open Trackdays Community (https://chat.whatsapp.com/K8iUGX603R287rUdWcIqRZ?mode=gi_t)

Eller Facebook: GotlandRing Race & Test Circuit (https://www.facebook.com/share/1DcGUZpC2u/?mibextid=wwXIfr)

eller sales@gotlandring.com

För rabatter, bli medlem i GR Racing & Sporting Club. Om du inte ännu är medlem i klubben, vänligen betala ditt medlemskap (350 kr) via Swish (123 070 9790) eller bankgiro 149-8195.

Force Majeure och externa störningar

Advantage Group (innehavaren av nyttjanderätten för hela området där även motorbanan ligger) ansvarar inte för inställda eller förändrade arrangemang till följd av omständigheter utanför bolagets kontroll, inklusive men inte begränsat till säkerhetsrisker, obehöriga ingrepp på området eller andra externa störningar.

I sådana fall förbehåller sig arrangören rätten att omboka, flytta eller justera arrangemanget. Kunden erbjuds i första hand ombokning till ett nytt datum.

Force Majeure and External Disturbances

Advantage Group (main tenant for the area where even GotlandRing is located) shall not be liable for cancellations or changes due to circumstances beyond its control, including but not limited to third-party interference, safety risks, or other external disruptions.

In such cases, the organiser reserves the right to reschedule or adjust the event. Customers will primarily be offered rebooking.

