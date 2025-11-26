Packa hojen, damma av hjälmen och gör dig redo för en riktig motorcykelhelg! Den 3–5 juli drar Gotland Ring Bike Week 2026 igång — tre dagar fulla av fart, gemenskap och ren mc-glädje på Gotland Ring. Oavsett om du är nybörjare, van banåkare eller någonstans där emellan: här finns något för alla.

Vad väntar dig?

Bankörning på en av världens (!) häftigaste banor – Gotland Ring är med sin 7,3 km GP-slinga en av de mest kompletta och utmanande moderna racingbanorna i världen.

Trygga former & erfarna instruktörer – Vi kör i tre olika hastighetsgrupper, med track walk och coaching, så att både nybörjare och rutinerade kör tryggt och säkert. Svedeas och Bilsport & MC:s försäkringar gäller!

Gemenskap & atmosfär – Bo nära banan, häng med likasinnade, dela historier efter dagens körningar och njut av kvällarna i gott sällskap.

Flexibla alternativ – Välj mellan 2- eller 3-dagarsbiljett beroende på hur mycket tid du vill köra.

Så kommer du med:

Boka ditt bankörningspass via Gotland Rings webshop. Boka innan den 27 December så erhåller du en ”Early Bird” och erhåller 2025 års priser!!

Ordna boende nära banan för maxad upplevelse — ett perfekt tillfälle att umgås med andra MC-entusiaster.

Packa hojen, körkortet och ett stort leende — sen kör vi!

Håll koll på och signa upp er på vårt event på Facebook. Där delas den senaste informationen.

När 2026 år färjebiljetter släpps så kommer rabatterade erbjudanden.

Vi ser fram emot en helg där motorcyklar, gemenskap och friheten i kurvorna står i centrum. Oavsett om du är ute efter att finslipa tekniken eller bara vill känna vinden i ansiktet: Gotland Ring Bike Week 2026 är platsen för dig. Välkommen! 🙏

