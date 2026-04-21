Tidigare SMC-profil tar över som ordförande i Svemo

Mötets ordförande Anna Iwarsson, ny ordförande för Svemo Jesper Christensen och avgående ordförande i Svemo Jonas Gustafson. Foto: Svemo

Pressreslease från SMC den 20 april:

SMC:s tidigare generalsekreterare Jesper Christensen har nu tagit steget in i en ny central roll inom motorcykelsverige. Vid Svemos förbundsmöte den 18 april valdes han till ny förbundsordförande.

Efter 20 år i SMC, där Jesper varit en viktig del i organisationens utveckling och arbete för motorcyklister i Sverige, fortsätter engagemanget nu inom motorsporten. Som nybliven pensionär tar han nu rollen som ordförande i Svemo, där han får möjlighet att bidra med sin erfarenhet och kunskap i en organisation med stor betydelse för svensk motorcykelverksamhet.

Samtidigt fortsätter Jesper Christensen sitt arbete för SMC på internationell nivå, som representant i FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) och som ledamot i FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations). Det innebär att kopplingen till SMC och arbetet för motorcyklisters intressen kvarstår – både nationellt och internationellt.

Svemos förbundsmöte samlade ombud från hela landet och präglades av stort engagemang och flera viktiga beslut för framtiden. Bland annat fastställdes en verksamhetsplan för 2026–2028 med fokus på förenkling, digitalisering, säkerhet, hållbarhet och stärkt stöd till föreningar och distrikt.

För SMC:s medlemmar innebär valet att en välkänd och erfaren kraft fortsatt är med och påverkar utvecklingen inom svensk motorcykel – nu även från motorsportens perspektiv.

Vi gratulerar Jesper till uppdraget och ser fram emot fortsatt samverkan för att utveckla motorcykellivet i Sverige.

