Snabbladdad ny 94-hästars elhoj

BBM Hiro – ett helt nyutvecklat eldrivet motorcykelprojekt från Spanien.

Batteripaketet ska kunna laddas till 80 procent på bara 15 minuter – förutsatt att en snabbladdningsanslutning finns tillgänglig.

Specifikationerna imponerar på flera plan: 200 kilo, upp till 94 hästkrafter, toppfart på cirka 190 km/h och en räckvidd på upp till 225 kilometer.

Elmotorn, inklusive styr- och reglerteknik, är vätskekyld och placerad koaxiellt vid svingaxeln. Det ger en optimal tyngdpunkt och gör dessutom att kedjespänningen inte påverkas när fjädringen arbetar.

Den modulära konstruktionen hos BBM Hiro bygger på en fackverksram i krom-molybdenstål, med en bultad bakram och en baksväng i aluminium. Litiumjoncellerna är centralt placerade i ett aluminiumhölje – för bästa möjliga viktfördelning och balans.

BBM Hiro rullar på trådekrade hjul med Excel-fälgar i aluminium, Michelin-däck och Brembo-bromsar.

Planerade versioner av modellen är Roadster, Streetfighter, Café Racer och Scrambler.

Bara 15 minuters laddning för 94 elhästkrafter

Från Spanien planeras BBM Hiro lanseras 2026 – en helt nyutvecklad eldriven motorcykel som kommer i fyra versioner. Specifikationerna ser lovande ut: 200 kilo, upp till 94 hästkrafter, toppfart på cirka 190 km/h och en räckvidd på upp till 225 kilometer. Och det bästa av allt – batteriet ska kunna laddas till 80 procent på bara 15 minuter.

Från custom till el – bröderna bakom BBM

BBM, som står för Barras Brothers Motorcycles, grundades av bröderna Guillaume och Benoit Barras. De har tidigare byggt en rad unika customhojar under märket Angry Lane, och nu har de etablerat sin nya satsning strax utanför Bilbao, i Baskiens norra del av Spanien.

Hos BBM fokuserar bröderna och deras team helt på utvecklingen av eldrivna motorcyklar. Sin tekniska plattform kallar de Hiro, och hittills finns bara digitala bilder. Enligt företaget har de fått tekniskt stöd från de belgiska elhojspionjärerna Sarolea.

Modern eldrift möter retrodesign

Konceptet bakom BBM Hiro är ett modern classic naked bike – klassiska linjer med ekrade hjul och kedjedrift, men förstås med elmotor. Motorn är vätskekyld tillsammans med styr- och kontrolltekniken, och placerad koaxiellt vid svingaxeln. Det ger låg tyngdpunkt och gör att kedjespänningen inte påverkas när fjädringen arbetar.

Upp till 150 Nm och 94 hk – men A2-kompatibel

BBM anger ett vridmoment på upp till 150 Nm och en toppeffekt på 94 hk (70 kW). Den kontinuerliga effekten är däremot 48 hk (35 kW), vilket gör modellen kompatibel med A2-körkort.

0–100 km/h på 3,5 sekunder

Utan växellåda accelererar BBM Hiro från 0 till 100 km/h på bara 3,5 sekunder, och toppfarten anges till 190 km/h. Både slirreglering och motorbromseffekt via regenerering är justerbara – eller kan stängas av helt.

360 volt och upp till 225 km räckvidd

Litiumjoncellerna sitter centralt och lågt placerade i ett aluminiumhölje för bästa viktfördelning. Driftspänningen ligger på 360 volt och batterikapaciteten uppgår till cirka 13 kWh, vilket enligt BBM ska räcka till upp till 225 km körning.

Snabbladdning på bara 15 minuter

Särskilt imponerande är BBM Hiros snabbladdningsförmåga – batteriet ska kunna laddas till 80 procent på 15 minuter via DC/CCS2/NACS-anslutning. Det inbyggda laddsystemet levererar 6,6 kW, och laddning via vanlig väggkontakt till 80 procent tar cirka 2 timmar och 40 minuter.

Lättviktigt chassi och sportigt upplägg

Huvudramen är byggd i krom-molybdenstål, med en bultad bakram i aluminium och direktlänkat centralt bakfjädringsben. Fram sitter en inverterad gaffel med en aggressiv 24-graders gaffelvinkel.

Excel, Michelin och Brembo i originalutförande

BBM Hiro levereras med ekrade Excel-fälgar, däck i dimensionerna 120/70 ZR17 fram och 180/55 ZR17 bak, förmodligen från Michelin Road. Bromsarna kommer från Brembo, med dubbla skivor fram och enkel bak – samt ABS som kan stängas av.

200 kilo – ovanligt lätt för sin klass

Den färdiga maskinen uppges väga 200 kilo jämnt, vilket är mycket lågt för en eldriven motorcykel i den här effektklassen. Sadelhöjden ligger på 79 centimeter, vilket gör den lättillgänglig även för kortare förare.

Fyra versioner – från cirka 194 000 kronor

BBM Hiro får modern utrustning med LED-belysning, TFT-skärm och appbaserad uppkoppling. Modellen lanseras i juli 2026, med ett startpris på från cirka 194 000 kronor. Fyra versioner planeras: Roadster, Streetfighter, Café Racer och Scrambler. Dessutom kommer kunder kunna beställa egna custom-byggda varianter – något bröderna Barras redan har gott om erfarenhet av.

Slutsats

BBM Hiro är ett helt nyutvecklat eldrivet motorcykelkoncept från Spanien. Kombinationen av låg vikt, hög prestanda och rekordkort laddtid gör den till en av de mest lovande elhojarna på gång. Med start sommaren 2026 kommer den i fyra versioner – Roadster, Streetfighter, Café Racer och Scrambler – till priser från cirka 194 000 kronor.

Gilla detta: Gilla Laddar in …