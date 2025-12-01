Provkörningsvecka, KTM 1390 Super Adventure S EVO!

Bike är på plats på sommarvarma Teneriffa för provkörning av helt nya KTM Super Adventure S EVO. Ett tekniskt underverk på massiva 1350 kubik, 173 hästar och 145 Nm. Klart spännande ska det bli att få provköra den nya AMT-växellådan som endast adderar ett kilo till hojen. AMT står för Automated Manual Transmission, en servostyrd växellåda som styrs med en liten servomotor och som även ger dig möjlighet att växla själv, både med foten och med fingrarna. Läs mer i tidigare Bike-artikel

Bikes provkörning sker nu på torsdag men vi är på plats och inlapar så mycket information vi kan under hela veckan. Vi kommer bjuda på en komprimerad provkörningsrapport redan i Stora Motorcykelkatalogen, som kommer ut i början av Januari, och en komplett provkörning i Bike 2 som ska finnas tillgänglig i början av februari.

Under tiden kan ni läsa mer på KTM:s hemsida kolla på den härligt nördiga videon där KTM:s offroad-ess, Joachim Sauer, pratar sig varm om alla tekniska detaljer om hojen.

