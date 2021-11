KTM 1290 Superduke GT – Uppdaterad rese-räser!

I kölvattnet efter Superduke R rullar nu KTM ut en uppdaterad Superduke GT. Den absolut rejsigaste sporttourerna på marknaden med ett mycket brett användningsområde. De största förändringarna är denna gång på elektroniksidan med en nt TFT-panel och ny mjukvara till fjädringen.

De blå ringarna i nederkant på de yttre gaffelbenen avslöjar den nya elektroniska fjädringen från WP.

TFT-panelen har fått en helt ny mjukvara och KTM har i ett samarbete med SYGIC skapat ett nytt system kallat Turn by Turn+. Ny en mer ”riktig” navigator och inte bara pilinstuktioner som i förra generationen. Systemet opererar likt tidigare via KTM:s app KTMconnect och föraren kan även planera sin rutt offline och lägga in olika waypoints. För snabba ändringar i rutten kan detta göras direkt via omkopplaren på vänster styrhalva, man behöver alltså inte längre plocka upp mobilen för att ändra i rutten.

En ny tft-panel på hela sju tum med ny design och ny mjukvara.

På de hårda bitarna ser vi att hjulen från Superduke R har hängt med till GT:n. De supersnygga hjulen skalar av ett kilo i ofjädrad vikt och bidrar till ett sportigare utseende. Sportigheten förstärks även av att KTM slängt touringdäcken till förmån för nya Continental ContiSportAttack 4. Motorn har nu uppdateratd till Euro5 och om det innebärit något tapp kan bara en bromsbänk avslöja. Vad vi vet är att Euro5-motorn i brorsan Superduke R går nåt vansinnigt bra! Nedan kan ni se fler bilder och en video på den nya GT:n.









Gilla Gilla Laddar...