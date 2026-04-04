KTM uppdaterar sin elhoj

Pressrelease från KTM:

KTM FREERIDE E uppdateras för 2027 – mer kraft och längre räckvidd



Elhojar fortsätter att utvecklas i snabb takt och KTM vässar nu sin offroad-satsning. Med mer effekt, uppdaterat batteri och lägre vikt ska nya KTM FREERIDE E locka både nybörjare och erfarna förare som vill köra tyst – utan att tumma på körglädjen.

KTM FREERIDE E tar ett kliv framåt inför 2027. Den eldrivna offroad-hojen, som varit en del av KTM:s sortiment i över ett decennium, får nu mer effekt, förbättrad batterikapacitet och lägre vikt – samtidigt som fokus ligger kvar på enkelhet och körglädje.

Sedan introduktionen har FREERIDE E varit KTM:s svar på en tystare och mer lättillgänglig offroad-upplevelse. Med låga utsläpp, minimalt underhåll och möjligheten att köra på platser där traditionella motorcyklar har begränsningar, har modellen hittat sin egen nisch.

Mer effekt och smartare elektronik

Till 2027 har motorn vässats och levererar nu upp till 19,2 kW i toppeffekt och 37 Nm i vridmoment. Kraften hanteras via tre körlägen, tillsammans med tre nivåer av energiregenerering som bidrar till att maximera räckvidden.

Den elektroniska uppsättningen omfattar bland annat justerbar traction control och en så kallad “rollover sensor” som ökar säkerheten vid körning i tuff terräng.

Lättare och smidigare

En annan viktig nyhet är vikten. 2027 års modell väger in på 112 kilo, vilket gör den både lättkörd och smidig i teknisk terräng. Chassit består fortsatt av en ram i krom-molybdenstål, medan bakramen är en kombination av aluminium och glasfiberförstärkt nylon.

Sadelhöjden har samtidigt ökat något till 910 mm.

Uppdaterat batteri och räckvidd

Batteriet har fått en mindre kapacitetsökning och erbjuder nu 5,5 kWh. KTM uppger en körtid på mellan två och tre timmar vid enduroliknande körning. Batteriet är dessutom utbytbart och klarar över 1000 laddcykler innan kapaciteten sjunker till cirka 80 procent.

Laddningstiden varierar beroende på laddare – upp till åtta timmar med standardladdare och ned till cirka 1,5 timme med snabbladdare.

Byggd för offroad – på riktigt

FREERIDE E bygger vidare på KTM:s långa erfarenhet inom offroad. Hojen är utrustad med WP XACT- och XPLOR-fjädring, Braketec-bromsar samt Michelin Enduro Medium-däck, vilket understryker att den är byggd för seriös körning i terräng – trots sin tysta drivlina.

Tillgänglighet

Den nya modellen väntas nå auktoriserade återförsäljare i april 2026.

Fakta: KTM FREERIDE E 2027

Effekt: 8,3 kW nominell / 19,2 kW max

Vridmoment: 37 Nm

Toppfart: 95 km/h

Batteri: 5,5 kWh (utbytbart)

Räckvidd: ca 2–3 timmar (endurokörning)

Laddtid: 1,5–8 timmar beroende på laddare

Vikt: 112 kg

Sadelhöjd: 910 mm

Fjädring: WP XACT/XPLOR

Hjul: 21” fram, 18” bak

Gilla detta: Gilla Laddar in …