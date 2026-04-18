Nyheter från Wunderlich

Wunderlich är ett företag i Tyskland, nära Nürburgring, som specialiserat sig på tillbehör som skydd, ljus, packutrustning och annat bra-att-ha till framför allt BMW-modeller, men på senare tid även till andra varumärken som Ducati och Triumph. Här ett exempel, ett skydd för de utstickande cylindrarna på BMW:s ShiftCam Boxermodeller.

Pressrelease från Wunderlich, Media News 13–2026

Wunderlich ULTIMATE cylinderskydd.

Wunderlich ULTIMATE cylinderskydd i kombination med motorbågar.

Så här ser hojen ut efter ett omkullkörningstest.

Wunderlich ULTIMATE ventilkåps- och cylinderskydd för alla BMW R 1300 ShiftCam Boxermodeller

Effektivt skydd för de utsatta ventilkåporna – utformat som ett diskret alternativ eller som komplement till motorskyddsbågar.

Cylindrarna på en BMW Boxer är exponerade. Stensprut, en omkullkörning eller en lätt touch mot en vägg vid manövrering kan snabbt ge märken i ventilkåporna. Eftersom de är monterade med kraft- och formslutande infästning kan de deformeras vid en stöt – med risk för läckage eller påverkan på den känsliga ShiftCam-ventilmekanismen.

Det är precis här Wunderlich ULTIMATE R 1300‑skydden kommer in

Skydden passar exakt mot ventilkåpan med minimal tolerans. Det slagtåliga skyddet är tillverkat av fiberförstärkt högprestandaplast. På insidan sitter segment av högtemperaturbeständigt, elastiskt material som absorberar yttre krafter och fördelar dem jämnt över skalstrukturen – vilket minskar kraft- och vridmomentsspikar.

Med integrerat skyddsinlägg i rostfritt stål

Ett formpassat inlägg i rostfritt stål fungerar som genomskärningsskydd vid en olycka. Det förhindrar skador på ventilkåpan av magnesium och minskar risken för oljeläckage och följdskador.

Resultatet: hojen förblir ofta körbar även efter en omkullkörning, så att resan kan fortsätta.

Wunderlich i Sverige säljs bland annat av Touringspecialisten.

Kolla in Youtube-videon från kraschtestet genom att klicka på länken här!

