Barcelona, Spanien – april 2026, pressrelease från Stark Future:

Stark Future tredubblar omsättningen under första kvartalet – når EBITDA‑lönsamhet och överträffar budget

Stark Future har en modern fabrik i utkanten av Barcelona, inte långt ifrån flygplatsen.

Kraftig efterfrågan på VARG‑plattformen, ledd av nya VARG SM, driver lönsam tillväxt när Stark Future stärker sin globala struktur.

Stark Future passerar nu tre år sedan den första kundleveransen och når sitt starkaste ekonomiska resultat hittills. Under det första kvartalet 2026 ökade omsättningen med 212 % jämfört med samma period föregående år – en tillväxt på 3,1 ggr – samtidigt som bolaget redovisade sitt första EBITDA‑positiva kvartal och presterade över sin interna budget.

Kraftig tillväxt

Under 2025 ökade Stark Futures årsomsättning med 77 % till 115 miljoner euro, och bolaget nådde lönsamhet under fem av årets sista nio månader.

Enligt Stark fortsätter VARG‑plattformen att driva tillväxten, nu förstärkt av den nya VARG SM, som överträffar förväntningarna och breddar märkets attraktionskraft bortom den ursprungliga offroad‑basen.

– Vi satte en plan, vi överträffade den – och vi gjorde det med vinst. Tre år efter att ha levererat våra första motorcyklar är Stark Future en av världens snabbast växande teknikbolag. Vi ligger före budget, är EBITDA‑lönsamma och fortsätter att växa eftersom produkterna vinner marknadsandelar, säger svenske Anton Wass, grundare och vd för Stark Future.

Växande marknadsandelar i Europa

Stark uppger att VARG EX nu är den mest sålda enduromodellen i Tyskland, Frankrike och Italien. I Tyskland har bolaget nått cirka 50 % marknadsandel redan under sitt första år på marknaden. I flera andra länder har Stark passerat 20 % inom endurosegmentet.

Bolaget har som mål att inom det första året ta mer än 3 % av den globala marknaden för vägmodeller med VARG SM – ett mål som de första resultaten visar kan ha varit väl försiktigt.

– Det tredje produktionsåret bevisade vår affärsmodell. Det tionde året ska vi visa att 99 % av alla motorcyklar som säljs 2035 kommer vara elektriska, säger Wass.

Fokus på hållbar lönsam tillväxt

Att uppnå EBITDA‑lönsamhet samtidigt som Stark fortsätter att investera tungt i produktutveckling, tillverkning och internationell expansion visar på en operativ mognad som få unga teknikföretag når så tidigt.

Samtidigt lägger företaget grunden för nästa internationella tillväxtfas, med USA som största marknad. Stark bygger där ut återförsäljarnätverk, service, reservdelsförsörjning och finansieringslösningar för att förbereda nästa expansionssteg.

Från huvudkontoret och fabriken i Barcelona fortsätter Stark att investera i batteriteknik, elmotorsystem, uppkopplade fordon och framtida modellplattformar inom större motorcykelsegment – ett område som väntas bredda företagets långsiktiga marknad rejält.

Om Stark Future

Stark Future är ett teknikföretag baserat i Barcelona, grundat 2020, med fokus på premiumsegmentet för eldrivna motorcyklar. Bolagets mål är att visa att eldrivna drivlinor kan överträffa förbränningsmotorer i alla avseenden som är viktiga för förare – effekt, vikt, kontroll, räckvidd och upplevelse.

Flaggskeppsmodellen Stark VARG är idag den bäst säljande el‑enduromodellen i Tyskland, Frankrike och Italien och har nått 50 % marknadsandel i Tyskland under sitt första kommersiella år.

Under första kvartalet 2026 rapporterar bolaget 212 % tillväxt jämfört med året innan, EBITDA‑lönsamhet och resultat över budget. Stark planerar för en börsnotering inom tre år och tar in nytt kapital under 2026 för att finansiera expansionen till större motorcykelkategorier globalt.

Företaget har sitt produktions‑ och utvecklingscentrum i Barcelona och har bekräftade batterileverantörsavtal med EVE och Wanxiang A123 för att stödja uppskalningen.

I fabriken tillverkas motorcyklar i rasande takt. Allt är snyggt och rent, och ultarmodernt.

