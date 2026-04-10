Pressrelease från Harley-Davidson, Milwaukee, 9 april 2026

Harley-Davidson lanserar RIDE – ny global varumärkesplattform markerar en ny era

Harley-Davidson presenterar nu RIDE, en ny global varumärkesplattform som både hyllar mer än hundra år av motorcykelkultur och markerar starten på ett nytt kapitel för det ikoniska varumärket. RIDE ska tala till dagens förare och samtidigt visa vägen framåt för Harley-Davidson.

RIDE är mer än ett ord – det är kärnan i vad Harley-Davidson står för. Det är handlingen, känslan och livsstilen som har präglat märket sedan starten 1903. Harley-Davidson beskriver sina kunder inte som ägare, utan som en gemenskap av passionerade förare. Idén om att ride för människor samman, rensar tankarna och gör varje mil till en berättelse – en påminnelse om att livet är bättre på två hjul.

”Jag är otroligt glad över att lansera RIDE-plattformen som en fullständig nystart för varumärket inför vår kommande företagsstrategi i maj. Den hyllar den glädje människor upplever när de kör världens bästa motorcykel, en Harley-Davidson,” säger Artie Starrs, President och CEO för Harley-Davidson.

I samband med lanseringen introducerar Harley-Davidson en ny visuell identitet, där det klassiska bar and shield‑emblemet återvänder som central symbol. Det är både en hänvisning till varumärkets ursprung och ett tecken på hur arvet fortsätter forma framtiden.

Premiären av RIDE syns bland annat i en ny video, tonsatt med Willie Nelsons ikoniska “On the Road Again”. Filmen innehåller rått och äkta material från verkliga förare och fångar glädjen i själva åkandet. Bildspråket lyfter fram den genuina känslan av frihet på öppna vägar och den kultur som finns runt Harley-Davidson – en kultur företaget skapade och fortsatt driver framåt.

Efter över ett sekel av att definiera vad det innebär att köra motorcykel, tar Harley-Davidson nu nästa steg. RIDE är kapitlet som hyllar varje förare – både de som varit med från början och dem som är redo att ansluta nu. Fler förare. Fler körningar. Mer frihet. Fler historier att skriva.

Se fullängdsversionen av RIDE‑filmen här: youtu.be

Om Harley-Davidson

Harley-Davidson, Inc. är moderbolaget till Harley-Davidson Motor Company och Harley-Davidson Financial Services.

Vision: att bygga varumärkets legend och leda branschen genom innovation, utveckling och känsla.

Mission: mer än att bygga maskiner står företaget för den tidlösa strävan efter äventyr – frihet för själen.

Sedan 1903 har Harley-Davidson definierat motorcykelkulturen genom ett ständigt växande utbud av innovativa, distinkta och anpassningsbara motorcyklar, samt körupplevelser, tillbehör, utrustning och kläder. Harley-Davidson Financial Services erbjuder finansiering, försäkringar och andra tjänster för att hjälpa förare ut på vägarna.

Mer information: harley-davidson.com

