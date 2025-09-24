Nya Ducati Panigale V4 R

Ducati har nu lanserat nya Panigale V4 R. Den italienska tillverkaren beskriver modellen som den mest avancerade motorcykel som någonsin registrerats för landsvägskörning, med teknik hämtad direkt från MotoGP och Superbike-VM.

Panigale V4 R har utvecklats med målet att tävla i Superbike-VM, men också för att erbjuda märkets entusiaster den mest kompromisslösa sporthojen på marknaden. Modellen är den senaste i en lång rad specialversioner som började med 996R år 2001. Modellen produceras i en numrerad serie, där både modellnamn och serienummer är ingraverade hos över gaffelkronan.

Genom nära samarbete med Ducati Corse har V4 R fått lösningar som tidigare endast funnits på renodlade tävlingsmaskiner. Bland nyheterna märks Corner Sidepods, först introducerade i MotoGP 2021, samt Ducati Racing Gearbox (DRG) med Ducati Neutral Lock (DNL).

Motorn är en 998 cm³ Desmosedici Stradale R, framtagen med Ducatis MotoGP-filosofi som bas. I Euro-5+-utförande levererar den enligt Ducati som bäst 218 hk vid 15 500 varv/min. Med racingavgassystem ökar effekten till 235 hk, och tillsammans med Ducati Corse Performance Oil uppges den erbjuda hela 239 hk.

Vridmomentet har enligt Ducati förbättrats med 7 procent vid 6 000 varv jämfört med föregångaren. Toppfarten uppges vara 318,4 km/h i standardversion, och upp till 330,6 km/h med racingavgassystem – nivåer som tidigare endast setts i MotoGP.

För att klara Euro-5+-kraven har både insug och kamprofiler fått ny form. Nya insprutare, ett mer genomsläppligt luftfilter och optimerad förbränning bidrar till den högre prestandan, utan att bryta mot regelverket.

Panigale V4 R blir också, enligt Ducati, den första produktionsmotorcykeln med Corner Sidepods. Tillsammans med större vingelement ger det 25 procent mer downforce, motsvarande 6 kg vid 300 km/h.

Ram och svingarm bygger på samma principer som i sjunde generationens sporthojar. Här har Ducati Corse prioriterat den styvhet som krävs för att fullt ut utnyttja moderna slicks. Öhlins bidrar med flera nyheter, bland annat styrdämparen SD20.

Elektronikpaketet har uppgraderats med Ducati Vehicle Observer (DVO), Cornering ABS med kombinerad bromsverkan samt nya funktioner kallade Race Brake Control.

Instrumenteringen består av en 6,9-tumsdisplay med särskilt banläge. Här ingår bland annat funktionen Grip Meter, som i realtid visar en uppskattning av däckens greppnivå.

Bromssystemet utgörs av nya Brembo Hypure-ok tillsammans med 330 mm-skivor. Lättviktsfälgar i smidd aluminium är standard, men via Ducati Performance finns även kolfiberfälgar, racingkåpor, dataloggersystem och andra tillbehör för den som vill maximera hojens banprestanda.

För den som kör på bana kan samma Pirelli-slicks som används i Superbike-VM monteras helt utan modifieringar.

Ducati bekräftar att Panigale V4 R når europeiska återförsäljare i november 2025.

Gilla detta: Gilla Laddar in …