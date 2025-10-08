Pressrelease från Ducati (Bologna, Italien), den 7 oktober 2025

I Ducati World Première 2026 (länk till videon) presenterar Borgo Panigale-tillverkaren den nya Ducati Multistrada V4 Rally, som i sin 2026-version blir ännu mer globetrotter. Detta nya Rally är resultatet av många års utveckling av Multistrada V4-familjen, den modell som Ducati var först med att introducera en MotoGP-härledd V4-motor med en motroterande vevaxel till segmentet, tillsammans med radarsystem som adaptiv farthållare och döda vinkeln-detektering.

V4 Rally är Multistrada som riktar sig till seriösa globe-trotters på mc. En cykel som sedan lanseringen 2023 har visat sig vara en ostoppbar äventyrskamrat, som kan erövra outforskade platser och nå dem med maximal komfort. Cykeln för att upptäcka världen utan att stanna vid något, ensam eller med en partner.

De nya lackeringarna, i Jade Green med guldfälgar och Ducati Red med en borstad bränsletank, gör att nya Multistrada V4 Rally omedelbart känns igen. Ett distinkt utseende som ytterligare förstärker de tekniska egenskaperna: grand touring-komfort, stor räckvidd tack vare en 30-liters bränsletank och terrängegenskaper tack vare fjädringen med längre slaglängd, förstärkta motorskydd och ekerhjul. Dessa funktioner kompletteras med nya chassin och elektroniska lösningar som förbättrar dess mångsidighet, säkerhet och prestanda.

Forward Collision Warning förutser potentiella frontalkollisioner, den nya automatiska sänkningsanordningen sänker cykeln för enklare markkontakt, och de avancerade strategierna för ABS Electronic Combined Braking System och den semi-aktiva adaptiva Ducati Skyhook Suspension EVO är nu ännu mer effektiva när det gäller att hantera alla situationer och körstilar.

Resultatet är en motorcykel som passar perfekt på de mest utmanande bergspassen, grusvägarna eller snabba, flödande motorvägar runt om i världen. Den perfekta följeslagaren för dem som vill driva utforskandet vidare med maximal komfort och säkerhet, utan att offra typisk Ducati-körglädje. Liksom hela Multistrada V4-familjen erbjuder Rally utmärkt prestanda (170 hk), stor tillförlitlighet och låga driftskostnader, med underhållsintervaller var 6.000:e mil och en oljeservice var 1.500:e mil eller 24 månader.

Dessutom, precis som alla Multistradas, är V4 Rally utformad för att låta Ducati-fansen resa utan gränser men med fullständig sinnesro tack vare 4EVER Ducati- och vägassistansprogrammen. Den förstnämnda erbjuder en 4-årig garanti med obegränsad körsträcka. Vägassistansprogrammet lägger till vägassistans, transport för passagerare och passagerare, ett ersättningsfordon och boende på ett fyrstjärnigt hotell till standardgarantin i händelse av problem som uppstår under garantitiden. Allt detta med den trygghet som erbjuds av ett nätverk av mer än 800 officiella Ducati-återförsäljare i över 90 länder över hela världen.

Multistrada V4 Rally känner sig hemma på alla vägar

Multistrada V4 Rally lever upp till sitt namn och är en motorcykel som ytterligare förbättrar sin förmåga att ta sig an alla typer av vägar. På 2026 V4 Rally-modellen hanteras den semi-aktiva fjädringen med lång slaglängd (200 mm) av en utvecklad Adaptive Skyhook DSS (Ducati Semiactive Suspension) EVO-strategi med introduktionen av nya funktioner som kan höja ribban för komfort och effektivitet igen.

Multistrada V4 Rally bekräftar och förbättrar de automatiska funktionerna för hantering av fjädringsförspänning, som säkerställer en konstant inställning oavsett närvaron av föraren ensam, en passagerare och/eller bagage, vilket bibehåller rätt viktfördelning. Föraren kan nu ändra fjädringsresponsen även under körning, oavsett vilket körläge som valts, för större komfort under en avslappnad åktur eller mer stöd och feedback när han eller hon tar sig an kurvorna på en bergsväg. På nya Multistrada V4 Rally kan det adaptiva DSS EVO-systemet förstå egenskaperna hos den rutt som ska tacklas och förarens körstil vid varje givet tillfälle och justera fjädringens hydrauliska kalibrering för att säkerställa bästa kontroll och komfort baserat på situationen.

Dessutom anpassar det elektroniska kombbromssystemet, som kan kopplas ur och har förbättrad funktion tack vare DVO, verkan på fram- och bakbromsarna för att alltid garantera idealisk prestanda, nu även baserat på lasten. Förutom att bakbromsen aktiveras även när endast frambromsen används, har 2026 Multistrada V4 Rally nu en omvänd funktion, som också aktiverar frambromsen när endast bakbromsen används. Den här funktionen, som introducerades på 2025 års Multistrada V4, har optimerats för Rally-chassit och förfinats i sin verkan, vilket minskar motorcykelns nigning vid bromsning och därmed förbättrar komforten, särskilt när du kör med passagerare.

Säkerhet och teknik

På 2026 Multistrada V4 Rally kompletteras radarsviten som introducerades med den första 2021 V4-modellen av funktionen Forward Collision Warning (FCW), som varnar föraren för potentiella kollisioner med ett fordon framför med ett popup-fönster på instrumentbrädan.

2026 Multistrada V4 Rally erbjuder också föraren förbättrad sikt under mörkerkörning, med Ducati Cornering Lights och ett effektivare strålkastarkluster som minskar skuggan framför framhjulet. Dessutom gör den nya Coming Home-funktionen att halvljuset kan vara på i några sekunder efter att tändningen stängts av, vilket gör det lättare att öppna garageporten när du kommer hem i mörkret. Ducati bromsljus, som aktiverar en högfrekvent blixt från det bakre bromsljuset under kraftig inbromsning, ökar motorcykelns synlighet för dem bakom. Slutligen finns det möjlighet att montera det bakre dimljuset som förbättrar säkerheten under dagar med dålig sikt.

Den nya Multistrada V4 Rally är lättare att hantera vid manövrering från stillastående och i låga hastigheter, tack vare introduktionen av den automatiska sänkningsanordningen, nu utrustad med en differentierad strategi för körning på väg och i terräng. Cykeln ”sänks” snabbt och automatiskt när hastigheten sjunker under 10 km/h. När föraren accelererar, vilket överstiger 50 km/h på vägen eller 20 km/h i terräng, återgår motorcykeln automatiskt till sin normala körhöjd. Systemet fungerar automatiskt eller kan avaktiveras av föraren.

Den 6,5-tums TFT-instrumentpanelen i färg har uppdaterats i sitt användargränssnitt och erbjuder en effektivare och mångsidigare fjädringskontroll. Systemet behåller naturligtvis kartnavigeringsfunktionaliteten tack vare Ducati Connect-appen, som också stöder telefonanvändning för att svara på samtal eller lyssna på musik, med hjälp av en hjälm utrustad med ett intercom-system. Gränssnittet för att välja värmenivå för handtagen och sätet som finns som tillval är nytt och mer intuitivt.

Bekväm för förare och passagerare

Multistrada V4 Rally är den perfekta motorcykeln för tvåmannakörning och designades för att maximera komforten för föraren och deras resekamrat. Jämfört med Multistrada V4 ger vindrutan, som är 40 mm bredare och 20 mm högre, bättre skydd. Placeringen av fästena för väskorna har utformats för att ge gott om benutrymme för passageraren, som också får större stöd och en känsla av robusthet från det övre höljet tack vare det pressgjutna stödet. Dessutom, tack vare tillgången till olika säteshöjder för både förare och passagerare och en sänkt fjädringssats, kan Multistrada V4 Rally anpassas för att passa alla två-upp-konfigurationer.

Dessutom, för att underlätta lastning och lossning av sidoväskorna och förenkla underhållet, är mittstödet, som nu är utformat för att göra det ännu enklare att lyfta cykeln, standard. På samma sätt, för att ytterligare förbättra komforten, är uppvärmda handtag nu också standard och justerbara till fem temperaturnivåer.

Motor och chassi

V4 Granturismo-motorn på 1 158 kubik levererar en effekt på 170 hk (125 kW) vid 10 750/min och 121 Nm (12,3 kgm) vid 8 750 varv/min, med en särskilt linjär vridmomentkurva för att säkerställa en jämn och progressiv respons över hela varvtalsområdet. Motorns prestanda, i kombination med dess totalvikt på bara 66,7 kg, gör att V4 Granturismo kan bekräfta sin position som kategorins riktmärke för kraft och lätthet. Dessa siffror kombineras med raffinerade tekniska lösningar, såsom den motroterande vevaxeln , som härrör från Ducati Corses erfarenhet av MotoGP, som arbetar ”mot” hjulens gyroskopiska tröghet, såväl som vridmomentkurvorna som är dedikerade till varje enskild växel för att kombinera jämn kraftleverans vid låga varvtal, robust vridmoment vid medelhöga varvtal och kraft vid höga varvtal. Dessutom är V4 Granturismo utrustad med en utökad strategi för inaktivering av den bakre cylindern, som gör att den bakre cylinderbanken är avaktiverad vid stillastående och låga varvtal, vilket gynnar bränsleförbrukning och utsläpp.

På Multistrada V4 Rally får motorn hjälp av den nya Ducati Quick Shift (DQS) 2.0. Detta system använder en strategi som enbart baseras på växeltrummans vinkelpositionssensor, vilket möjliggör en mikrobrytarfri växelstång, vilket ger föraren en mer direkt känsla med en kortare slaglängd.

När det gäller chassit behåller Multistrada V4 Rally sin lätta och kompakta monocoque-ram i aluminium, med en dubbelsidig skalgjuten aluminiumsvingarm monterad på en omplacerad, högre monterad pivot, vilket ökar fjädringens anti-squat-effekt för mer exakt och effektiv hantering även under full belastning. För samma ändamål har bromssystemet uppgraderats med en större 280 mm bakre bromsskiva.

Multistrada V4 Rally erbjuds uteslutande med lätta, slanglösa ekerhjul som bidrar till att förbättra cykelns dynamiska prestanda. De är som standard utrustade med en TPMS-sensor som visar däcktrycket på instrumentbrädan.

Utrustningsnivåer

Den nya Ducati Multistrada V4 Rally finns i tre olika utrustningsnivåer: Radar, med adaptiv farthållare, döda vinkeln-detektering och frontalkollisionsvarning; Adventure Travel & Radar, som lägger till sidoväskor i aluminium och uppvärmda förar- och passagerarsäten, och utrustningsnivån Full Adventure , kompletterar detta paket med en homologerad Akrapovic-ljuddämpare och en främre stänkskärm i kolfiber.

Tillbehör och kläder

Förutom ett klassledande standardpaket har Multistrada V4 Rally också ett brett utbud av tillbehör. Förutom olika säten för att möta förarens och passagerarens ergonomiska behov finns det flera vindrutealternativ tillgängliga, liksom bagagelösningar, utformade för både bränsletanken och den bakre plattan – ett toppfodral eller en mjuk väska – för dem som vill förbättra Multistrada V4 Rallys allround-touringförmåga.

Aluminiumväskorna, som finns som tillbehör och standard på de extrautrustade Adventure Travel & Radar och Full Adventure, har nu ett nytt lås som gör att väskorna kan öppnas och stängas utan att använda nyckeln, även när de tas bort från motorcykeln, vilket ökar deras praktiska egenskaper och mångsidighet.

Ducati har också specifikt designat några klädesplagg för att fullt ut kunna njuta av touringfunktionerna hos Multistrada V4 Rally. Tour Summer-outfiten, till exempel, har stora ventilationszoner, avtagbara ärmar och tre oberoende lager, inklusive ett termiskt foder och vattentätt membran, för komfort i alla väderförhållanden. Eller Strada C5-outfiten som är tillverkad av ett bekvämt, slitstarkt stretchtyg med modulärt termiskt skydd, tack vare det avtagbara Gore-Tex-innermembranet® och en inre dunjacka som också kan användas på egen hand när motorcykeln är parkerad.

Tillgänglighet och färger

Leveranserna av 2026 Multistrada V4 Rally börjar i Europa i november 2025, följt av USA (december 2025) och Japan/Australien (januari 2026).

2026 Ducati Multistrada V4 Rally finns i två färgscheman: Ducati röd/borstad aluminium med svarta ekerfälgar och Jade grön/borstad aluminium med guldekrade fälgar, båda med en bränsletank i borstad aluminium.

