28 juli, 2026
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Nya BMW S 1000 RR tar form

  • Redan i maj 2025 gav BMW med Concept RR en förhandsvisning av nästa generation S 1000 RR och M 1000 RR.
  • Ny BMW S 1000 RR för 2027: I juli 2026 dök en bild upp som påstås härröra från det designpatent som BMW registrerat i Indien.
  • Teknisk bas för BMW Concept RR var världsmästarsuperbiken från säsongen 2024.
  • Officiellt av BMW utsedd till bas för den nya S 1000 RR och M 1000 RR: Concept RR.
  • Konsekvent viktreducering med kolfiberkåpor och aluminiumram samt aluminiumsving med förstärkningsrör under och kolfiberöverdrag.
  • Framatill sitter ett centrerat luftintag för ram-air-systemet och en aerodynamiskt optimerad luftgenomströmning ända bak till bakkutsen. Självklart har den också winglets.
  • Kan beställas från augusti 2026: den fortfarande aktuella versionen av BMW S 1000 RR som ”Edition M Sport”, färgvariant ”Blackstorm metallic/M Motorsport”.
  • Aktuell toppversion och superbikebas: BMW M 1000 RR (2027), kan beställas från augusti 2026.
  • BMW Concept RR ur racerförarperspektivet: aluminiumtank, display och reglage som inom roadracingsporten.
  • Den nya ”M Motorsport-ramen av 3:e generationen” för 2027 års modell av BMW M 1000 RR. Enligt uppgift cirka 1,3 kilo lättare.

BMW S 1000 RR ny för 2027 – 215 hk

Redan 2025 gav BMW med Concept RR en förhandsvisning av nästa generation S 1000 RR och M 1000 RR. Nu har en bild på produktionsversionen läckt ut, tillsammans med de första tekniska uppgifterna.

Att nästa version av BMW S 1000 RR designmässigt följer Concept RR är ingen hemlighet. Det var det officiella budskapet när konceptet visades i samband med Concorso d’Eleganza i maj 2025.

Första bilden på nya BMW S 1000 RR

Att den nya BMW S 1000 RR i sin slutgiltiga produktionsversion ligger så nära Concept RR är dock förvånande. I juli 2026 dök en bild upp som påstås härröra från det designpatent som BMW registrerat i Indien. Enligt detta motsvarar den nya S 1000 RR Concept RR nästan identiskt – åtminstone utseendemässigt, inklusive aerodynamiska winglets och det centrala ram-air-intaget.

Första tekniska uppgifterna om nya BMW S 1000 RR

Vidare har första tekniska data om nya BMW S 1000 RR läckt ut, framför allt det viktigaste uppgifterna i superbikeklassen: Enligt uppgift ska S 1000 RR framöver leverera 215 hk (158 kW). Det innebär 5 hk mer, då den nuvarande har 210 hk (154 kW) vid 13 750/min, tillräckligt för över 300 km/h (fabriksuppgift: 303 km/h).

Mer hk – och också färre kilon?

Huruvida den nya BMW S 1000 RR även går ner några kilo i vikt är ännu inte känt. Nuvarande fabriksuppgift är 198 kilogram (i grundutrustning med 90 procent fylld bensintank).

Nya BMW S 1000 RR ska komma 2027

Enligt uppgift är maj 2027 inplanerat som produktionsstart för den nya BMW S 1000 RR. Den lär därmed nå handeln sommaren 2027. Dessförinnan finns, från augusti 2026, den nuvarande versionen av BMW S 1000 RR som en ny och attraktiv utrustningsvariant ”Edition M Sport” i ”Blackstorm Metallic/M Motorsport” med ”M-smidda fälgar” och tonat vindskydd.

Nya BMW M 1000 RR ska följa för 2028

För toppversionen BMW M 1000 RR, modellår 2027 – likaså beställbar från augusti 2026 – har fabriken meddelat en ny ”M Motorsport-ram av 3:e generationen” som ska bli 1,3 kilo lättare. Det blir därmed basen för superbikesäsongen 2027.

Först i slutet av 2027, inför säsongen 2028, förväntas den helt nya BMW M 1000 RR – på den nya RR-plattformen och sannolikt även med högre toppeffekt. I nuvarande M-trim är det 218 hk (160 kW) vid 14 500/min och upp till 314 km/h samt 194 kilo med full tank.

Slutsats

Med Concept RR presenterade BMW redan i maj 2025 nästa generation av S 1000 RR och M 1000 RR. I juli 2026 dök den första bilden på produktionsversionen upp, påstått från designpatentanmälan i Indien. Vidare läckte de första tekniska uppgifterna ut, framför allt den enligt uppgift 5 hk högre toppeffekten, nu 215 hk. Enligt uppgift ska den nya BMW S 1000 RR nå handeln sommaren 2027, medan den nya toppversionen BMW M 1000 RR först väntas i slutet av 2027 inför superbikesäsongen 2028.

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