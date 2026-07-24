Pressrelease från HJC Helmets:



HJC stärker kundrelationen och övergår till direktförsäljning på de nordiska marknaderna; Finland och Sverige.



Det ledande varumärket inom motorcykelhjälmar HJC, kommer i början av September 2026 hantera försäljning och kundrelationer direkt på de nordiska marknaderna Finland och Sverige.



Förändringen är en del av HJC´s långsiktiga strategi att stärka återförsäljarnas position på den finska och svenska marknaden. Genom en direkt dialog, ökad servicenivå och minskat gap mellan Centraleuropa och Norden.



Genom direktförsäljning kommer HJC kunna erbjuda sina kunder det kompletta modellprogramet. Rek priserna kommer att anpassas till de europeiska priserna.



Alla större HJC återförsäljare kommer att bli kontaktade för en smidig övergång. Självklart är alla återförsäljare välkomna att från September ta direkt kontakt med HJC för att komma igång med det nya upplägget.



Europachef HJC

Junho Hong



För mer info om HJC-hjälmar, klicka här!



För mer information om importen, vänligen kontakta:

Johan Drapkin

+46 (0)705-236820

jdrapkin@hjc-nordic.com

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