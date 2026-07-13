Alltid redo för regn

Håll dig torr på hojen – nya 4Bikers regnställ Vent hos Handelsboden

Vädret skiftar snabbt på nordiska vägar – och få saker förstör en hojtur lika effektivt som genomblöta kläder. Nu lanserar Handelsboden regnstället 4Bikers Vent, en smidig och tålig regnjacka och regnbyxa som är framtagna för motorcyklister som kör i alla väder.

4Bikers Regnjacka Vent – svart eller fluo, 999 kr

4Bikers Regnjacka Vent finns i två färger, Svart och Fluo, och är designad för att bäras utanpå dina vanliga MC-kläder.

Pris: 999 kr

Material: 100 % nylon med PU-beläggning

Vattentäthet: 10 000 mm vattenpelare

Andningsförmåga: 3 000 g/m²/24 h

Tyget har en matt, stilren finish och jackan är försedd med reflexdetaljer på rygg, överarmar och bröst för ökad synlighet i dåligt väder. Passformen är generöst tilltagen så att jackan enkelt glider över skinn- eller textilställ, och den är längre i ryggen för extra skydd över ryggslutet. Med dragskor över stussen kan du justera hur tajt den sitter.

För att undvika bastueffekten har jackan ventilationsöppningar på ryggen, utöver det andande tyget. Alla sömmar är tejpade, och fronten har dragkedja med stormklaff, kardborrestängning och dubbla överslag – en konstruktion som håller regnet ute även i motorvägsfart.

Jackan är utrustad med två ytterfickor med vattenavvisande dragkedjor, justerbara kardborreband vid ärmslut och överarmar samt resår i ärmsluten för att hålla vind och vatten borta.

Kragen är hög och stabil med en kraftig kardborreslejf, och kompletteras av en avtagbar, mjuk huva som kan bäras under hjälmen. Kombinationen ger ett mycket gott skydd för nacke och hals när himlen öppnar sig.

Med sin lätta konstruktion och medföljande packpåse är 4Bikers Regnjacka Vent enkel att alltid ha med i packningen – redo när vädret slår om.

Storlekar: S–5XL

Tvättråd: Handtvätt 30°

4Bikers Regnbyxa Vent Svart – 699 kr

För ett komplett regnställ finns 4Bikers Regnbyxa Vent Svart, framtagen i samma material och med samma fokus på funktion:

Pris: 699 kr

Material: 100 % nylon med PU-beläggning

Vattentäthet: 10 000 mm vattenpelare

Andningsförmåga: 3 000 g/m²/24 h

Byxorna har tejpade sömmar och förböjda knän för att sitta bekvämt i körställning. Även här har tyget en matt finish, och reflexdetaljer på lår och benslut gör dig mer synlig bakifrån och från sidan.

Passformen är rymlig för att enkelt kunna dras över dina vanliga MC-byxor, med resår i midjan för att de ska sitta på plats. Vid bensluten finns en rejäl kardborreslejf som gör det lätt att både tajta till inför körning och öppna upp för snabb på- och avtagning – även med stövlarna på.

Precis som jackan levereras byxorna med praktisk packpåse, vilket gör dem enkla att alltid ha med sig i sidoväska eller ryggsäck.

Storlekar: S–5XL

Tvättråd: Handtvätt 30°

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