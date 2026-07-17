Recension: Gilles MUE2 fotpinnsats

Om du vill förfina din hoj brukar en justerbar fotpinnssats vara en av mina absoluta favorituppgraderingar. Det är faktiskt en av de första modifieringarna jag nästan alltid gjort på mina privata motorcyklar.

Här hör Gilles till det absoluta toppskiktet. Inför den här säsongen valde undertecknad därför att montera företagets MUE2-sats på min KTM 990 Duke R. Efter närmare 500 mil på både gata och bana kan jag konstatera att jag är väldigt imponerad.

Det första som slår mig när jag packar upp delarna ur lådan är kvalitetskänslan. Finishen är genomgående mycket hög och allt ger ett gediget intryck.

Så fort de sitter på plats märks den första stora skillnaden direkt. Jämfört med originalpinnarna är länkaget betydligt tightare, vilket gör växlingarna märkbart mer precisa och helt fria från glapp.

Själva fotpinnarna erbjuder dessutom avsevärt bättre grepp än originalet, vilket ger ökad kontroll under körning. Jag uppskattar också hur de är utformade när man flyttar foten över pinnens ytterkant – en liten detalj som gör större skillnad än man först kan tro.

En annan detalj jag gillar är möjligheten att välja fasta fotpinnar som inte viker upp sig. Originalpinnar är av homologeringsskäl fjäderbelastade och måste kunna fällas upp, men på bana föredrar jag en stumt monterad fotpinne. Den ger bättre känsla genom stöveln och gör det lättare att läsa av motorcykeln.

MUE2 erbjuder dessutom möjligheten att enkelt byta mellan normal gatväxling och omvänd GP-shift utan att några modifieringar av länkaget krävs.

Den mest uppenbara fördelen är ändå justerbarheten. Fotpinnarna kan flyttas i flera olika positioner för att ge rätt benvinkel och körställning efter förarens preferenser. Gilles MUE2 går både att placera längre fram och lägre än original för ökad komfort vid landsvägskörning, men också betydligt högre och längre bak för bättre markfrigång och kontroll på bana. Namnet MUE2 syftar på Gilles eget justeringssystem, där både höjd och längd enkelt ändras med hjälp av en enda skruv.

Eftersom fötterna alltid är en av de främsta kontaktpunkterna med motorcykeln märks skillnaden vid varje körpass, oavsett tempo. På gata uppskattar jag framför allt den förbättrade precisionen i växelspaken och fotbromsen. På bana gör möjligheten att skapa en mer aggressiv körställning, tillsammans med det ökade greppet i fotpinnarna, en tydlig skillnad. Att de dessutom är små konstverk att titta på gör knappast saken sämre.

Den enda egentliga nackdelen jag kunnat hitta är priset. Med ett riktpris på 7.700 kr för min KTM 990 Duke R tillhör Gilles MUE2 det övre prissegmentet. Samtidigt märks det tydligt var pengarna har lagts. Jag skulle i alla fall prioritera den här uppgraderingen framför exempelvis en slip-on-ljuddämpare. Trots att de ofta kostar minst lika mycket gör de sällan lika stor skillnad för körupplevelsen. Ljud i all ära, men en fotpinnssats av den här kalibern förbättrar faktiskt känslan, kontrollen och precisionen varje gång du kör.

Gilla detta: Gilla Laddar in …