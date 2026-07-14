Australiskt stjärnskott klart för GGN 2026

Världens största endurotävling, Gotland Grand National (GGN), fortsätter att locka internationella toppnamn. Nu är det bekräftat att det australiska framtidslöftet Will Dennett, 20, kommer till start i GGN 2026.
Dennett, som tävlar för Triumph Motorcycles, gjorde sin GGN-debut 2025 i juniorklassen. Där låg han på en imponerande fjärdeplats innan han tvingades bryta tävlingen. Inför 2026 års upplaga är siktet tydligt inställt på revansch.
– Will Dennett är en av Australiens mest lovande unga enduroförare. Han visade redan förra året att han har kapacitet att vara med i toppen i Gotland Grand National. Erfarenheten från debuten gör att han kommer tillbaka ännu bättre förberedd, och vi tror att han blir en av deltagarna att räkna med i kampen om pallplatserna, säger Conny Bohlin, VD för Nordic Sport & Event.
Dennetts start är en del av GGN:s pågående internationella satsning. Under den senaste veckan har arrangören även presenterat den australiska toppföraren Jessica Gardiner samt dubbla världsmästaren Rachel Gutish från USA.
Australien räknas sedan länge som en av världens starkaste enduronationer. Att både Gardiner och Dennett väljer att köra Gotland Grand National 2026 understryker tävlingens status som en av världens mest attraktiva internationella endurotävlingar.
– Vårt mål med vår stora internationella satsning är att samla världseliten på Gotland så framtidens stjärnor ska få en möjlighet att få se de bästa i världen och att den nya generationen ska känna att de är med i samma tävling som de bästa i världen, säger Conny Bohlin.
Trots sin unga ålder kommer Dennett till Gotland med en redan imponerande meritlista:
Med de resultaten i ryggen lär Dennett vara ett högintressant namn att följa när startflaggan faller på Gotland 2026.
Nordic Sport & Event inledde 2025 en omfattande internationell tv-satsning. Under 2026 kommer hela tolv timmar från Gotland Grand National att direktsändas globalt, fördelat över två dagar. Ambitionen är att ytterligare stärka tävlingens internationella profil och locka världsledande förare att utmana den starka nordiska eliten på den drygt 25 kilometer långa banan.
Mer information finns på www.gotlandgrandnational.se.