Australiskt stjärnskott klart för GGN 2026

20-årige australiensaren Will Dennett återvänder till Gotland Grand National 2026. Efter en stark men otursförföljd debut i juniorklassen 2025 kommer Triumph-föraren nu tillbaka med siktet inställt på pallen – i världens största endurotävling.

Världens största endurotävling, Gotland Grand National (GGN), fortsätter att locka internationella toppnamn. Nu är det bekräftat att det australiska framtidslöftet Will Dennett, 20, kommer till start i GGN 2026.

Dennett, som tävlar för Triumph Motorcycles, gjorde sin GGN-debut 2025 i juniorklassen. Där låg han på en imponerande fjärdeplats innan han tvingades bryta tävlingen. Inför 2026 års upplaga är siktet tydligt inställt på revansch.

– Will Dennett är en av Australiens mest lovande unga enduroförare. Han visade redan förra året att han har kapacitet att vara med i toppen i Gotland Grand National. Erfarenheten från debuten gör att han kommer tillbaka ännu bättre förberedd, och vi tror att han blir en av deltagarna att räkna med i kampen om pallplatserna, säger Conny Bohlin, VD för Nordic Sport & Event.

Del av stark internationell satsning

Dennetts start är en del av GGN:s pågående internationella satsning. Under den senaste veckan har arrangören även presenterat den australiska toppföraren Jessica Gardiner samt dubbla världsmästaren Rachel Gutish från USA.

Australien räknas sedan länge som en av världens starkaste enduronationer. Att både Gardiner och Dennett väljer att köra Gotland Grand National 2026 understryker tävlingens status som en av världens mest attraktiva internationella endurotävlingar.

– Vårt mål med vår stora internationella satsning är att samla världseliten på Gotland så framtidens stjärnor ska få en möjlighet att få se de bästa i världen och att den nya generationen ska känna att de är med i samma tävling som de bästa i världen, säger Conny Bohlin.

Tunga meriter för sin ålder

Trots sin unga ålder kommer Dennett till Gotland med en redan imponerande meritlista:

Australisk mästare i AORC EJ-klassen (2023)

(2023) Flera deltävlingsegrar i AORC EJ-klassen (2023)

Representerade Australien i ISDE Junior World Trophy , där laget slutade fyra (2024)

, där laget slutade fyra (2024) Trea totalt i AORC E2-klassen (2024)

(2024) Trea totalt i Australian Enduro Championship E2 (2025)

(2025) Flera pallplatser i Australian Enduro Championship Pro Enduro (2025)

(2025) Flera totalpallplatser i EnduroGP Junior-klassen (2026)

Med de resultaten i ryggen lär Dennett vara ett högintressant namn att följa när startflaggan faller på Gotland 2026.

Tolv timmar direktsändning världen över

Nordic Sport & Event inledde 2025 en omfattande internationell tv-satsning. Under 2026 kommer hela tolv timmar från Gotland Grand National att direktsändas globalt, fördelat över två dagar. Ambitionen är att ytterligare stärka tävlingens internationella profil och locka världsledande förare att utmana den starka nordiska eliten på den drygt 25 kilometer långa banan.

Fakta: Gotland Grand National 2026

Världens största endurotävling, med över 3 000 deltagare från cirka 15 nationer

från cirka 15 nationer Startade 1984 och har genomförts 42 år i följd

Deltagare från cirka 5 till 75 år

Bana: cirka 25 kilometer gotländsk terräng

gotländsk terräng Cirka 28 000 gästnätter under tävlingsveckan

under tävlingsveckan Cirka 100 miljoner kronor i omsättning för det lokala näringslivet årligen

i omsättning för det lokala näringslivet årligen Cirka 800 000 kronor till föreningslivet årligen

till föreningslivet årligen 12 timmar direktsändning 2026 , fördelat över två dagar

, fördelat över två dagar Genomförs 22–24 oktober 2026

Mer information finns på www.gotlandgrandnational.se.

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