Ny 500-kubiks retro från Honda

Efter rykten om en ny retro-500:a från Honda kom nu den officiella presentationen i Indien.

Denna klassiska CB 500 med nya encylindriga motorn kan från 2027 komma till Europa som GB 500 S.

Den 24 juli 2026 presenterade Honda i Indien en ny retromodell vid namn CB 500. Precis som de snarlika och sedan flera år mycket populära CB 350-modellerna kommer den från Hondas indiska fabrik.

Och även den nya modellen kommer med stor sannolikhet att komma från Indien till Europa – då dock som Honda GB 500 eller GB 500 S.

I linje med retrokonceptet är chassit på den nya Honda CB 500 (Honda GB 500 S) klassiskt uppbyggt, det vill säga med stålrörsram, teleskopgaffel fram och två stötdämpare bak. Gaffeln är försedd med gummibälgar och på stötdämparna sitter till och med sportiga expansionskärl.

Ny, luft-oljekyld fyrtaktsstånka med exakt 501 kubik och 28 hk toppeffekt. Relevant för den märkbara dragkraften: 43 Nm max vridmoment.

Hastighetsmätaren visar upp till 160 km/h, har dessutom digitala instrument och till och med några connectivity-funktioner.

Redan tillgänglig i Europa: Honda GB 350 S, retromodell med knappt över 20 hk för runt 50 000 kronor. I Indien, där den kommer ifrån, heter den CB 350.

Blir detta den nya retro-Hondan GB 500 S?

Efter rykten om en ny retro-500:a från Honda kom nu den officiella presentationen i Indien. Denna klassiska CB 500 med den nya encylindriga motorn kan från 2027 komma till Europa som GB 500 S.

Den 24 juli 2026 presenterade Honda i Indien en ny retromodell vid namn CB 500. Precis som de snarlika och sedan flera år mycket populära CB 350-modellerna kommer den från Hondas indiska fabrik. Och även den nya modellen kommer med stor sannolikhet att komma från Indien till Europa – då dock som Honda GB 500 eller GB 500 S.

Ny enstånka med 28 hk för A2-klassen

Precis på denna avgörande punkt slår den nya Honda CB 500, sannolikt som framtida Honda GB 500 S, till: Dess nya, luft-oljekylda fyrtaktsencylindermotor kommer med exakt 501 kubik till 28 hk toppeffekt. Och, relevant för den märkbara dragkraften: till 43 Nm max vridmoment (350:an: bara 29 Nm).

5 växlar, slirkoppling och slirreglering

Precis som 350:an har den nya Honda CB 500 respektive Honda GB 500 S en 5-växlad låda, dock i kombination med en slirkoppling och till och med en ställbar slirreglering (HSTC).

Klassisk chassi

I linje med retrokonceptet är chassit på den nya Honda CB 500 (Honda GB 500 S) klassiskt uppbyggt, det vill säga med stålrörsram, teleskopgaffel fram och två stötdämpare bak. Gaffeln är försedd med gummibälg och på stötdämparna sitter till och med sportligt expansionskärl.

Retrohoj under 200 kilo för A2-klassen

Var för sig en skivbroms per hjul räcker även för den nya retro-500:an från Honda, inte minst i kombination med ett tvåkanals-ABS. Märkbart tyngre än 350:an (178 kg fulltankad) verkar 500:an inte bli. I varje fall stannar den under 200-kilosgränsen.

Tre modellvarianter planerade

Enligt Honda i Indien är tre modellvarianter av den nya CB 500 planerade: en standardversion med aluminiumgjutna fälgar, en med korsekerfälgar (tubeless) samt dessutom en toppmodell med flerfärgade lackeringar och dekaler. Gemensamt är den analoga-digitala instrumentpanelen med connectivity-funktioner.

Kommer den nya Honda GB 500 S 2027? Pris?

Priser för den nya retro-Hondan CB 500 i Indien ligger ännu inte till hands. Om den kommer som Honda GB 500 S till Europa – absolut möjligt från 2027 – bör den positionera sig över GB 350 S, alltså kosta över 50 000 kronor. Eventuellt kommer den att ersätta 350:an för den europeiska A2-klassen.

Slutsats

I Indien presenterade Honda den nya retromodellen CB 500 – made in India. Den nya, luft-oljekylda encylindriga motorn kommer med 501 kubik till 28 hk och 43 Nm. Därmed positionerar Honda den nya 500:an riktat över den populära 350:an – som heter GB 350 S i Europa. Följaktligen kan den nya 500:an från 2027 komma till Europa som GB 500 S. Konkreta uppgifter och priser ligger ännu inte till hands.

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