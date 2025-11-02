Nu startar mässan i Milano

Nu åker vi på redaktionen ner till – EICMA – den stora internationella mc-mässan i Milano för att spana in 2026 års nyheter och se de senaste trenderna. I fjol slog Milano-mässan rekord med över 600.000 besökare. Det är troligen den viktigaste motorcykelmässan i världen. 730 utställare visar upp 2.000 varumärkten från 50 olika länder. När man bläddrar i utställarförteckningen ser man, förutom de etablerade tillverkarna, en växande skara kinesiska utställare, samt utställare från Pakistan, Indien, Korea, Taiwan m fl. Vi noterar också att KTM inte finns med bland utställarna i år, efter att i fjol bjudit på en imponerande monter med massor av nyheter. Att de inte i är med i år känns dock logiskt, med tanke på de ekonomiska problemen man just nu tagit sig igenom, samt att så många av nyheterna visades upp redan i fjol. Nu har man fokus på att producera och leverera de nya motorcyklarna.

Bransch- och pressdagarna börjar på tisdag den 4 nov och onsdag den 5 nov. Den 6 november öppnar man sedan portarna för allmänheten och håller öppet till söndag den 9 november. En heldagsbiljett kostar 20 euro. Mer info på eicma.it

