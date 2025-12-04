Mästerlig presentation, KTM 1390 Super Adventure S EVO

I ett maffigt bergsområde, kallat San Blas, precis utanför hotellet, presenterade ikväll KTM sin nya stora Adventurehoj. Projicerat på bergsväggarna och såklart upplyst med orangea lampor fick vi en första smak av KTM 1390 Super Adventure S EVO. Teknikspäckad är ett milt uttryck, här har KTM formligen öst tekniska och elektroniska nyheter på hojen. Mycket tack vare den nya stående TFT-skärmen på hela åtta tums storlek som möjliggör en hittills aldrig skådad myriad av inställningsmöjligheter.

Tre varianter kommer till Sverige. S EVO med AMT automatiskt styrd (om man vill) manuell växellåda, främre radar och centralstöd. Den vanliga S får normal växellåda och med möjlighet att addera frontradar och centralstöd som Power Parts. 1390 Super Adventure R får som vanligt 21/18-tumshjul, WP XPLOR konventionell fjädring och vanlig växellåda men för första gången kan även R utrustas med radarsystemet.

En hel bok skulle kunna skrivas om alla tekniska möjligheter och inställningar men ikväll får ni hålla till godo med lite fräcka bilder från kvällens presentation. Imorgon ska vi klämma runt 20 mil runt vulkanen Teide för att verkligen få sätta tänderna i den 173 hästar starka besten!

