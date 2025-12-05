KTM och Husqvarna återkallelser

Pressreleaser från KTM och Husqvarna

ÅTERKALLELSE AV 2024-2026 KTM 390 DUKE, OCH 2025-2026 KTM 390 ENDURO R, SMC R, ADVENTURE R OCH ADVENTURE X: UPPDATERING AV MOTORSTYRENHETENS PROGRAMVARA

På KTM är kompromisslös säkerhet, teknisk precision och förarens självförtroende grunden för varje motorcykel. För att bibehålla prestanda och tillförlitlighet implementerar KTM en omedelbar programuppdatering för följande modeller:

KTM 390 DUKE (ÅR 2024-2026)

KTM 390 ENDURO R, SMC R, ADVENTURE R och ADVENTURE X (ÅR 2025-2026)

Omfattande kvalitetstester avslöjade ett tillstånd som i sällsynta fall kan få motorn att stanna vid låga varvtal. Även om endast ett begränsat antal fall har observerats, vidtar KTM avgörande åtgärder för att eliminera alla potentiella risker och upprätthålla de högsta standarderna för prestanda och säkerhet.

En uppdatering av motorstyrenhetens (ECU) programvara kommer att tillämpas på alla berörda motorcyklar. Denna uppdatering minskar avsevärt risken för motorstopp, särskilt vid låga hastigheter eller under retardation, samtidigt som den förbättrar körbarheten med förbättrat lågvarvsvridmoment och ökad motorstabilitet.

Ägare av berörda motorcyklar kommer att få ett meddelande via brev och ombeds kontakta en auktoriserad KTM-återförsäljare för att ordna en kostnadsfri programuppdatering. Uppdateringen kommer att utföras kostnadsfritt och exklusivt av KTMs auktoriserade återförsäljarnätverk. Verifiering av berörda motorcyklar och en komplett lista över återförsäljare finns i avsnittet ”Service” på den officiella KTM-webbplatsen.

Denna åtgärd understryker KTMs engagemang för produktkvalitet, förarsäkerhet och långsiktigt förtroende. Genom att agera snabbt och beslutsamt säkerställer KTM att varje motorcykel fortsätter att leverera den prestanda och tillförlitlighet som förväntas av märket.

Husqvarna Mobility återkallar 2024-2026 års Svartpilen- och Vitpilen 401-modeller

Uppdatering av motorstyrenhetens programvara av en auktoriserad Husqvarna Mobility-återförsäljare krävs.

På Husqvarna Mobility är förarens säkerhet och nöjdhet fortfarande högsta prioritet. Som en del av ett kontinuerligt engagemang för kompromisslös kvalitet och tillförlitlighet initierar Husqvarna Mobility proaktivt en säkerhetsuppdatering för 2024-2026 års Svartpilen- och Vitpilen 401-modeller.

Under interna kvalitetskontroller identifierades ett tillstånd som i sällsynta fall kunde få motorn att stanna vid låga varvtal. Även om endast ett begränsat antal fall har observerats vidtar Husqvarna Mobility omedelbara förebyggande åtgärder för att eliminera alla potentiella risker och säkerställa fullständig sinnesro för förarna.

En uppdatering av motorstyrenhetens (ECU) programvara kommer att genomföras på alla berörda motorcyklar. Denna uppdatering åtgärdar inte bara problemet utan förbättrar också körbarheten, vilket ger förbättrat lågvarvsvridmoment och större motorstabilitet för en ännu mer förfinad körupplevelse.

Ägare av berörda motorcyklar kommer att få ett personligt meddelande via brev och uppmanas att kontakta en auktoriserad Husqvarna Mobility-återförsäljare för att boka en kostnadsfri programuppdatering. Uppdateringen utförs kostnadsfritt och exklusivt av auktoriserade återförsäljare.

Kunder kan kontrollera om deras motorcykel är berörd genom att besöka avsnittet ”Service” på den officiella Husqvarna Mobility-webbplatsen, där en fullständig lista över auktoriserade återförsäljare också finns tillgänglig för snabb och bekväm hjälp.

Denna proaktiva åtgärd återspeglar Husqvarna Mobilitys engagemang för förarsäkerhet, produktkvalitet och långsiktigt kundförtroende. Genom att agera snabbt och transparent säkerställer Husqvarna Mobility att varje körning förblir säker, pålitlig och trevlig.

