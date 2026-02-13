Harley-Davidson laddar upp med massor av kubik

Harley-Davidson fortsätter att tänja gränserna

Och det handlar om gränserna för vad som anses lagom. Enligt färska uppgifter från USA förbereder tillverkaren en ny version av sin CVO-motor – den största hittills – med över två liter slagvolym. Det handlar dessutom om ett motorpaket som ska gå att eftermontera på befintliga modeller, vilket lär göra många Harley-fans både nyfikna och sugna på mer muskler.

CVO – när Milwaukee skruvar upp till max

Harleys CVO-serie (Custom Vehicle Operations) har länge varit märkets mest exklusiva gren – toppmodellerna för dem som vill ha lyx, prestanda och handbyggd detaljkvalitet direkt från fabriken. Tidigare har CVO-hojarna fått motorer på 117 kubiktum (1 923 cc) och senare 121 kubiktum (1 977 cc), men tydligen är inte det tillräckligt längre.

Nu pekar interna dokument på att nästa steg passerar tvålitersstrecket – ett symboliskt och tekniskt kliv som skulle cementera Harleys ambition att leda storleksracet i segmentet.

Eftermontering – för dig som redan har en Milwaukee-Eight

Enligt uppgifterna ska den nya motorn inte bara sitta i nästa generation CVO-hojar, utan också lanseras som ett ”Stage IV”-kit. Det betyder att även den som redan äger exempelvis en Street Glide, Road Glide eller Fat Boy kan uppgradera till full kubikfest.

Kitet väntas innehålla nya kolvar, topplock, kamaxel och större spjällhus – alltså en komplett uppgradering för den som vill ha extra kraft utan att byta hoj.

Mer vrid än vild – touring i fokus

Trots de massiva siffrorna handlar det inte om att skapa en raket för dragracing. Harley-Davidson siktar snarare på maximalt vridmoment och följsam gång vid landsvägsfart. Tanken är att behålla den klassiska Harley-karaktären – men ge touringmaskinerna en helt ny nivå av lätthet i körningen.

Kort sagt: mer vridmoment, mer självförtroende – utan att offra den där lugna pulsen som gör Harley till just Harley.

Tydlig signal till konkurrenterna

Det här är ännu ett kraftigt statement riktat mot främst Indian, som redan erbjuder rejäla PowerPlus-motorer i sina större cruisers. Men när Harley passerar tvålitersgränsen tar kubikkampen till en ny nivå – och bekräftar att kampen om att bygga världens mest muskulösa V-twin är långt ifrån över.

Gilla detta: Gilla Laddar in …