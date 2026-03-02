Galfer skärper greppet om racing

Pressrelease från Galfer:

Galfer vässar vapnen inför 2026 – nya Floatech och G1310 ska leverera stenhård bromsprestanda

Inför 2026 års roadracingsäsong växlar Galfer upp rejält. Med sina uppdaterade Floatech Racing‑skivor och de sintrade G1310‑beläggen siktar företaget på att fortsätta dominera bromsmarknaden i allt från Moto2 och Moto3 till Supersport‑VM.

Moto2: Stabil front i mellanklassen

MSi Racing och Honda Team Asia går helhjärtat in med Galfersystem 2026. Iván Ortolá, Ángel Piqueras, Mario Suryo Aji och Taiyo Furusato får alltså lita på att Galfer levererar när racen avgörs på hundradelar och bromszonerna blir längre och tuffare för varje säsong.

Moto3: Galfer håller greppet om talangfabriken

Moto3 fortsätter vara en knivskarp klass – och här sitter Galfer på en stor del av startfältet. Förare från MSi Racing, Leopard Racing, Honda Team Asia, Snipers Team, CODE Motorsports och MLav Racing kommer alla med Floatech och G1310 på cyklarna.

Namn som Ryusei Yamanaka, Hakim Danish, Adrián Fernández, Guido Pini och Joel Kelso är bara några av de 16 Moto3‑förarna som kör på Galfer‑prylar 2026.

Konsekvent bromskraft, bra känsla och hög uthållighet är tre punkter som teamen lyfter fram – och som ofta avgör vem som vågar hålla fullt längst innan inbromsningen.

Supersport: De tuffaste förhållandena

Supersport‑VM fortsätter vara en brutalt krävande miljö för allt bromsrelaterat, och Galfer är med även här.

Federico Caricasulo, Valentin Debise, Tom Both‑Amos, Oli Bayliss, Luca Mahias, Roberto García och Xavier Cardelús kör alla med Galfers racingkomponenter i WSSP.

Det handlar om extrem värme, lång belastning och löjligt små marginaler – precis den typ av uppgift Floatech‑skivorna är byggda för.

Stark global närvaro

Inför säsongen står Galfer uppställda i:

• 10 team

• 23 förare

• 8 nationaliteter

Det är en tydlig markering om hur etablerade de blivit som bromspartner i internationell racing.

Tekniken: Varför teamen väljer Galfer

Floatech Racing‑skivorna är konstruerade för att ta hand om värmeexpansion och bibehålla formstabilitet när farten är som högst. I kombination med G1310‑beläggen – som är kända för sitt starka initialbett och sin fina modulering – får förarna ett bromspaket som inte bara är kraftfullt utan även lätt att dosera under press.

Galfer går alltså in i 2026 med både självförtroende och rejält maskineri bakom sig. Frågan är snarare vilka team som inte kommer fundera på att byta till Floatech om konkurrenterna börjar bromsa senare än de själva.

