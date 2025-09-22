Eldrivna Honda WN7

Honda WN7

Honda har presenterat fler detaljer kring eldrivna motorcykeln WN7. Den ursprungliga koncept-modellen visades på EICMA 2024 som EV FUN Concept, och nu lanseras serieproduktionsmodellen under namnet Honda WN7.

Honda WN7 uppges erbjuda en räckvidd på över 130 km, med ett fast monterat litiumjonbatteri och flexibla laddningsmöjligheter. Med stöd för CCS2-snabbladdning sägs en laddning från 20 till 80 procent kunna genomföras på endast 30 minuter. En 6 kVA wall box-hemmaladdare ska även göra det möjligt att ladda från 0 till 100 procent på under 3 timmar.

På plats finns även en 5-tums TFT-skärm med RoadSync-uppkoppling och exklusiva EV-menyer, samt modern LED-belysning fram och bak.

Med en vikt på 217 kg och en 18 kW vattenkyld motor levererar Honda WN7 en prestanda jämförbar med en 600cm3 förbränningsmotor, men med ett vridmoment på 100 Nm – motsvarande en 1000cm3 förbränningsmotor. Dessutom kommer även en 11 kW-version finnas tillgänglig, anpassad för A1-körkort.

De fullständiga tekniska specifikationerna för Honda WN7 kommer att offentliggöras på internationella motorcykelmässan EICMA 2025.

