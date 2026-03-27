Ducati Superleggera V4 Centenario – kolfiberdrömmen

Med anledning av Ducatis 100-årsjubileum lanserar man nu sin mest extrema landsvägshoj någonsin: Superleggera V4 Centenario.

Centenario är en fullständig orgie i kolfiber. Förutom kåporna, ramen och bakramen är även svingen, fälgarna och Öhlins-framgaffelns ytterrör i lättviktsmaterialet. Dessutom har bromsarna keramiska kolfiberskivor. Vikten anges till 173 kg utan bränsle, och går ner till 167 kg när man monterar ett Racing Kit – som är standard.

Desmosedici Stradale R 1100-motorn på 1 103 kubik ger 228 hk vid 14500 varv, och med racing-avgassystem från Akrapovic (och Ducati Corse Performance-olja) pumpar den ur sig hela 247 hk vid 14750 varv. Vikt/effektförhållandet är imponerande 1,48 hk/kg.

Modellen kommer att byggas i 600 exemplar, varav 100 har en speciell Tricolore-lack. Grundpriset är skyhöga 1 650 000 kr, men vi gissar att det inte kommer att avskräcka presumtiva köpare – den speciella trädlådan som motorcykeln levereras i ingår ju i priset.

Gilla detta: Gilla Laddar in …