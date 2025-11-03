Ducati lanserar racingakademi för framtidens stjärnor

Ducati presenterar, i samarbete med Michele Pirro och Garage 51, racingakademin ”V2 Future Champ Ducati Academy – Become the Next One” som öppnar vägen till en professionell karriär för unga förare.

Initiativet startar 2026 och syftar till att skapa en talangpool av framtida Ducati-förare inom nationell och internationell roadracing. Deltagarna får möjlighet att utvecklas genom ett strukturerat program där meriter, engagemang och passion står i centrum – alltid med stöd från den Bologna-baserade tillverkaren.

De unga förarna kommer att tävla på Panigale V2, Ducatis sporthoj med tvåcylindrig motor. Projektet blir en del av Italienska Mästerskapet (CIV), World Ducati Week 2026 och Superbike-VM, med ett format som inkluderar försäsongstester, kval och dubbla race per deltävling. Det intensiva upplägget ger förarna värdefull erfarenhet på några av världens mest prestigefyllda racingbanor.

Teknisk vägledning och mentorstöd ges av Michele Pirro, Ducatis officiella MotoGP-testförare. Med sin långa erfarenhet och professionella inställning kommer han att fungera som en inspirationskälla för nästa generation förare.

Alla detaljer kring satsningen presenteras närmare på internationella motorcykelmässan EICMA 2025. Mer information finns på futurechamp.it.

