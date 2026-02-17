Ducati Formula 73 – retro och racing i perfekt harmoni

Retro möter racing – Ducati lanserar Formula 73, en fabriksbyggd café racer som hyllar märkets rötter.

Inspirerad av ikonen – Designen är en tydlig blinkning till legendariska Ducati 750 Super Sport Desmo från 1973.

Klassiska rötter, modern teknik – Luft- och oljekyld V-twin på 803 kubik levererar 73 hästkrafter, med två desmodromiska ventiler per cylinder.

Exklusivitet i siffror – Endast 873 exemplar av Formula 73 Limited Edition byggs för modellåret 2026.

Retrofront med attityd – Rund kåpa i klassisk stil runt LED-strålkastaren, med speglar monterade i styrändarna.

Färger som väcker historia – ”750 Super Sport Desmo Replica” erbjuds i Silver och Aquagrön, med en gyllene tankrand som anspelar på den legendariska 750 Imola Desmo.

Detaljer för finsmakare – Enkelsadel, sidomonterad registreringsskylt, frästa aluminiumdelar från Rizoma och ljuddämpare från Termignoni.

Numrerad exklusivitet – Varje motorcykel har sin individuella märkning på den övre gaffelbroan – totalt 873 exemplar världen över.

Ikonen som startade allt – Originalet från 1970-talet: Ducati 750 Super Sport, här i den legendariska Paul Smart Replica-versionen.

Café racer från fabrik som hyllar en ikon från 1973

För att fira sitt 100-årsjubileum presenterar Ducati ett drömmigt retrobygge direkt från fabriksgolvet: Ducati Formula 73 Limited Edition. Endast 873 exemplar ska tillverkas världen över – och modellen är en kärleksförklaring till en av märkets största legender: Ducati 750 Super Sport Desmo från 1973.

Retro-design med racing-DNA

När Ducati i februari 2026 officiellt visade Formula 73 stod det klart: det här är inte bara en nostalgisk kuliss. Cykeln bär det klassiska formspråket med rund frontkåpa och lackering i silver och aquagrön, inspirerad av originalet från 1973 – som i sin tur byggde på 750 Imola Desmo, hojen som Paul Smart och Bruno Spaggiari körde till seger vid 200 Miglia di Imola 1972.

Luftkyld desmo-trogen V-twin

Basen kommer från Ducatis Scrambler-plattform. Den luft- och oljekylda V-twinnen på 803 kubik levererar 73 hästkrafter vid 8 250 rpm och använder fortfarande två desmodromiskt styrda ventiler per cylinder – ett tydligt tecken på märkets tekniska arv. Växellådan har sex steg och quickshifter är standard. Ljudet? Signerat Termignoni.

Klassiskt chassi – modern prestanda

Stålrörsramen för tankarna till märkets klassiker, medan Kayaba-komponenter sköter fjädringen: en inverterad framgaffel och enkeldämpare. Formula 73 rullar på trådekrade hjul med Pirelli Diablo Rosso IV i dimensionerna 120/70 R17 fram och 180/55 R17 bak – klassiskt utseende med modern greppnivå.

Modern säkerhet, retro-känsla

Bromspaketet kommer från Brembo och kombineras med Bosch kurv-ABS och Ducati Traction Control (DTC). Föraren möts av en TFT-skärm i cockpit, där varvräknaren har fått en ”analog” visning – en blinkning till svunna tider i digital tid.

Detaljerna som gör skillnaden

Limited Edition-versionen levereras med speglar i styrändarna, enkelsadel, sidomonterad regplåtshållare och frästa aluminiumdelar från Rizoma. Varje motorcykel är numrerad på gaffelkronan, och medföljer gör ett certifikat samt en exklusiv samlarbox med historiska bilder och skisser.

Pris och tillgänglighet

Formula 73 börjar levereras under våren 2026. Totalt byggs 873 hojar för hela världen.

Pris: 186 000 kr

Ingen extra färgval – men Ducati erbjuder en matchande retrohjälm och jacka som tillval.

Sammanfattning

Ducati Formula 73 är ingen vanlig specialmodell. Den är ett stycke varumärkeshistoria med hjärta, ljud och känsla. En exklusiv caféracer framtagen för entusiaster som vill ha både designarvet från 1970-talet och modern teknik i ett och samma paket.

