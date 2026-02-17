Ducati Formula 73 – retro och racing i perfekt harmoni

För att fira sitt 100-årsjubileum presenterar Ducati ett drömmigt retrobygge direkt från fabriksgolvet: Ducati Formula 73 Limited Edition. Endast 873 exemplar ska tillverkas världen över – och modellen är en kärleksförklaring till en av märkets största legender: Ducati 750 Super Sport Desmo från 1973.
När Ducati i februari 2026 officiellt visade Formula 73 stod det klart: det här är inte bara en nostalgisk kuliss. Cykeln bär det klassiska formspråket med rund frontkåpa och lackering i silver och aquagrön, inspirerad av originalet från 1973 – som i sin tur byggde på 750 Imola Desmo, hojen som Paul Smart och Bruno Spaggiari körde till seger vid 200 Miglia di Imola 1972.
Basen kommer från Ducatis Scrambler-plattform. Den luft- och oljekylda V-twinnen på 803 kubik levererar 73 hästkrafter vid 8 250 rpm och använder fortfarande två desmodromiskt styrda ventiler per cylinder – ett tydligt tecken på märkets tekniska arv. Växellådan har sex steg och quickshifter är standard. Ljudet? Signerat Termignoni.
Stålrörsramen för tankarna till märkets klassiker, medan Kayaba-komponenter sköter fjädringen: en inverterad framgaffel och enkeldämpare. Formula 73 rullar på trådekrade hjul med Pirelli Diablo Rosso IV i dimensionerna 120/70 R17 fram och 180/55 R17 bak – klassiskt utseende med modern greppnivå.
Bromspaketet kommer från Brembo och kombineras med Bosch kurv-ABS och Ducati Traction Control (DTC). Föraren möts av en TFT-skärm i cockpit, där varvräknaren har fått en ”analog” visning – en blinkning till svunna tider i digital tid.
Limited Edition-versionen levereras med speglar i styrändarna, enkelsadel, sidomonterad regplåtshållare och frästa aluminiumdelar från Rizoma. Varje motorcykel är numrerad på gaffelkronan, och medföljer gör ett certifikat samt en exklusiv samlarbox med historiska bilder och skisser.
Formula 73 börjar levereras under våren 2026. Totalt byggs 873 hojar för hela världen.
Pris: 186 000 kr
Ingen extra färgval – men Ducati erbjuder en matchande retrohjälm och jacka som tillval.
Ducati Formula 73 är ingen vanlig specialmodell. Den är ett stycke varumärkeshistoria med hjärta, ljud och känsla. En exklusiv caféracer framtagen för entusiaster som vill ha både designarvet från 1970-talet och modern teknik i ett och samma paket.