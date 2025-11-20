Bridgestone lanserar nytt sportdäck

Bridgestone har presenterat ett nytt sportdäck: BATTLAX RACING STREET RS12. Däcket, som kombinerar teknik från banracing med egenskaper anpassade för landsvägskörning, lanseras under januari 2026 på den europeiska marknaden.

Med konceptet “From Circuit to Street” tar Bridgestone sin erfarenhet från banracing till landsväg. RS12 utlovar den högsta nivån vad gäller torrgreppsprestanda i hela BATTLAX-sortimentet av landsvägsgodkända däck.

Däcket använder en ny sammansättning utvecklad med teknik hämtad direkt från Bridgestones racingdäck, vilket sägs ge förbättrat grepp och stabilitet. Ett nyutvecklat mönster med optimerad mönsterfördelning uppges öka både styvhet och kontaktyta vid kurvtagning, vilket i sin tur ska bidra till ett säkrare och mer förutsägbart fäste.

För första gången används HE-MS BELT-konstruktionen, utvecklad inom internationell motorcykelracing, hos ett kommersiellt BATTLAX-däck. Den flexibla bältstrukturen sägs jämna ut kontakttrycket och ska ge ytterligare förbättrat grepp.

