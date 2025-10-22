Bike nr 10 lämnad till tryck!

Nästa nummer av Bike är som vanligt fullmatad med heta tester, provkörningar och nyheter. Här kör vi bland annat hela 10.000 mil med Ducati Multistrada V4 S och plockar ner den i småbitar för att analysera slitaget. En full rapport, förbrukning, ekonomi, med mera om vad som hänt under de åren som testet pågått. Vi kör finalen och utser vinnaren i världens största motorcykeltest – AlpenMasters – och toppar upp med ett test av heta sporttourers. Tester och touring är det som våra läsare uppskattar mest och nu till vintern är Marocko en av de hetare resmålen. Henriette kan landet, efter att ha fastnat där under sex månader, pga av covidsmittan, då hon passade på att lära känna landet på djupet och skapa minnen för livet. Klicka här, för att se hela innehållet (bläddra ner till nästa nr). Nr 10 ligger ute den 5 november.

